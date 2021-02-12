Ольга Зарубина стала жертвой ухажера-психопата

Москва, 12 февраля. Эстрадная певица Ольга Зарубина, бывшая супруга Александра Малинина, так и не смогла построить семью после развода. А недавно она оказалась жертвой ухажера-психопата.

В интервью «Собеседнику» Зарубина призналась, что не теряет надежды построить крепкую семью. С мужчинами она иногда знакомится и в соцсетях. Однако однажды этот опыт закончился встречей с психопатом.

«Общаясь с одним человеком, я не сразу поняла, что у него не все в порядке с головой. Он оказался классическим психопатом!» — сообщила звезда.

Когда только завязалось общение, она не обратила внимание на некоторые странности у своего воздыхателя. Все изменилось, когда у певицы начались проблемы со здоровьем.

«Я очень быстро начала чувствовать себя как-то нехорошо. У меня появились бессонница, усталость, прибавились проблемы с желудком. Я не могла даже подумать, что это может быть от общения! Оказывается, может! И еще как! Психопат прямо съедает вас изнутри, не оставляя ничего взамен, а сам на глазах расцветает», — поделилась она.

Здоровье начало приходить в норму сразу после того, как она заблокировала мужчину.

Отметим, в конце прошлого года Зарубина заявляла, что, несмотря на свои 62 года, намерена уехать в США к своему новому возлюбленному, с которым она познакомилась в социальных сетях. Личность ухажера она не раскрывала, сообщив лишь, что он раньше «вращался» в российском шоу-бизнесе.

По данным «Собеседника», певица столкнулась с мошенником, который выдавал себя за звезду «Маски-шоу». Артистка общалась с ним до тех пор, пока не раскусила афериста. Выяснилось, что никакого отношению к актеру, чьи фото он использовал, мужчина не имел.