Аэрофлот открывает продажу субсидированных билетов на Дальний Восток

Москва, 12 февраля. «Аэрофлот» открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок между городами Дальнего Востока и Москвой, говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэрофлот открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы», — говорится в сообщении.

Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей региона будут дешевле «плоских». В авиакомпании уточнили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска в Москву и в обратном направлении.

Забронировать билеты по субсидируемым тарифам можно на сайте авиакомпании, в уполномоченных агентствах и в офисах собственных продаж компании, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр.

Ранее СМИ сообщили, что «Победа» может перестать совершать рейсы на Дальний Восток после выделения субсидий на перевозки другой авиакомпании. Лоукостер не оставлял заявку на получение дотаций на указанном маршруте.