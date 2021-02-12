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Аэрофлот открывает продажу субсидированных билетов на Дальний Восток

Аэрофлот открывает продажу субсидированных билетов на Дальний Восток

Москва, 12 февраля. «Аэрофлот» открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок между городами Дальнего Востока и Москвой, говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэрофлот открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы», — говорится в сообщении.

Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей региона будут дешевле «плоских». В авиакомпании уточнили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска в Москву и в обратном направлении.

Забронировать билеты по субсидируемым тарифам можно на сайте авиакомпании, в уполномоченных агентствах и в офисах собственных продаж компании, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр.

Ранее СМИ сообщили, что «Победа» может перестать совершать рейсы на Дальний Восток после выделения субсидий на перевозки другой авиакомпании. Лоукостер не оставлял заявку на получение дотаций на указанном маршруте.

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