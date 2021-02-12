Тарасов поддержал Епифанцева, устроившего драку в баре

Санкт-Петербург, 12 февраля. Боец смешанного стиля Артем Тарасов поддержал актера Владимира Епифанцева, который устроил побоище в одном из петербургских баров, напав на обидчиков своей бывшей жены.

«Я считаю, что такие ситуации не нужно проходить мимо. Нельзя оставлять такое. В этом плане я Епифанцеву симпатизирую, потому что он большой молодец… Помог своей бывшей жене. Многие вообще проходят мимо», — заявил Тарасов в эфире РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Вечером состоялся премьерный показ триллера «Дочь тьмы» в торговом центре «Европолис». Актеры, снявшиеся в фильме, после показа отправились на улицу Марата, где в баре устроили банкет по этому случаю. Епифанцев был в заведении со своей бывшей супругой Анастасией Веденской, ее новым возлюбленным — актером Максимом Онищенко, режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой.

По данным «Известий», во время разговора речь зашла о домашнем насилии. Разгорелся спор, во время которого, по словам Веденской, Мусаев начал ее оскорблять, а его девушка ударила актрису по лицу.

С этого началась драка, которую запечатлели камеры видеонаблюдения. Онищенко вступился за Веденскую, затем в конфликт вмешался Епифанцев, «раскидавший» всех обидчиков своей бывшей супруги.

Девушку, ударившею Веденскую, задержали прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии.

Источник ФАН сообщал ранее, что драка произошла в пивном ресторане «Мариус». Участников потасовки доставили в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве. Пострадавшей Веденской оказали медпомощь: ее отвезли в Мариинскую больницу.