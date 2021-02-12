Диетолог Королева рассказала о связи между ожирением и генетикой

Москва, 12 февраля. Звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с корреспондентом МГ «Патриот» рассказала о связи генетики и проблемы лишнего веса.

По словам специалиста, предрасположенность к лишнему весу является наследственной, однако есть нюансы. Уже выявлено около тысячи связанных с проблемой генов, каждый из которых вносит незначительную лепту в тенденцию к набору веса. Но реализуется она или нет, во многом зависит от человека и образа жизни, который он ведет.

Эксперт напомнила, что пищевое поведение формируется в детстве. Предрасположенность к набору веса формируется за счет пищевых привычек, которые переданы ребенку в семье от мамы с папой.

«Лишний вес и вытекающие отсюда ожирения располагают к факторам риска преждевременной смертности: сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и ряд других проблем», — подчеркнула Королева.

Если человек на фоне избыточной массы накопил к взрослому возрасту хронические проблемы, ему потребуются пройти лабораторные тесты, функциональные исследования, получить наставления врача. Для расставания с лишними килограммами потребуется пошаговая программа.

«При коррекции состояния здоровья, при поддержании организма с целью изменения метаболических процессов в направлении оздоровления можно расстаться с лишними килограммами действительно в долговременной перспективе и поддерживать нормальный вес без факторов риска преждевременной смертности», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Мария Малышева заявила, что справиться с мочекаменной болезнью можно с помощью нескольких способов, в том числе придерживаясь особого рациона питания. Прежде всего, стоит помнить, что лечение должен назначать врач, после того, как определит причины возникновения и тип болезни с помощью нужных анализов, уточнила специалист.