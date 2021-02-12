Небензя заявил, что Украина оккупировала сама себя

Берлин, 12 февраля. Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал слова германского коллеги Кристофа Хойсгена об «оккупации» Украины, заявив, что Киев ведет войну на своей территории.

Российский дипломат выступил на проходящем по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН по случаю шестой годовщины подписания минских соглашений.

«Кристоф играл понятиями «кто кого оккупирует»: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию?» — отметил Небензя.

По словам постпреда РФ, «на этот вопрос есть простой ответ», он заключается в том, что «Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории».

Кроме того, Небензя напомнил затронувшему тему Будапештского меморандума Хойсгену, что, согласно документу, Москва «не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения».

Хойсген значительную часть выступления посвятил критике действий российской стороны. По его мнению, «Россия вторглась на территорию Украины и захватила Крым».

После распада СССР на Украине остался третий после США и России по величине ядерный арсенал. Москва, Киев, Вашингтон и Лондон подписали в декабре 1994 года Будапештский меморандум. Документ гарантировал Украине безопасность в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Киев ликвидировал ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности со стороны РФ, США и Великобритании. Украина в процессе ядерного разоружения отдала боеголовки и крылатые ракеты, ликвидировала 43 стратегических бомбардировщика Ту-95МС и Ту-160, взорвала пусковые шахты.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что участие Франции и Германии в переговорах по Донбассу не привело к завершению войны и Киеву нужны «дополнительные альянсы». Политик считает, что к переговорам нужно привлечь Польшу и США.