Адвокат Михалкова объяснил, как режиссер оказался замешан в скандале с наследством Баталова 

Москва, 12 февраля. Режиссер Никита Михалков принимает близко к сердцу скандал, связанный с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Он обратился в следственные органы с просьбой проверить, куда исчезали деньги, которые он направлял на помощь женщине и ее дочери, сообщил адвокат режиссера Павел Астахов.

Недавно выяснилось, что Леонтенко получала деньги от Михалкова. Ежемесячно ей перечисляли по 15 тыс. рублей от Союза кинематографистов и 20 тыс. — лично от режиссера. Помимо этого, режиссер попросил своих адвокатов оказать бескорыстную юридическую помощь вдове Баталова и предоставил свой офис под «мирные переговоры» с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталовых.

Однако один из представителей семьи Баталова заявил в СМИ, что никакую помощь от Михалкова они не получали. В ответ режиссер обратился в СК РФ с просьбой проверить — кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные им деньги в адрес Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. На время проверки Михалков приостановил финансовую помощь семье знаменитого актера.

Астахов в беседе с KP.RU отметил, что совсем отвернуться от этого дела Михалков не может.

«Ведь речь идет о пожилой вдове и дочери-инвалиде Алексея Баталова, друга Никиты Сергеевича, память о котором он хранит и поддерживает. Они остро нуждаются в надежных друзьях и помощи», — подчеркнул он.

Юрист подтвердил, что Михалков оказывал помощь семье актера «из своих личных средств». По его просьбе материальную помощь направляли руководимые им организации и фонды. Как уточнил Астахов, «достаточно серьезные деньги» перечислялись с апреля 2016 года. Поэтому заявление представителя Баталовых об отсутствии денег вызвало недоумение режиссера.

В ходе организованной проверки были проанализированы все бухгалтерские документы Михалкова. Ревизоры подтвердили, что «за все время перечислены весьма внушительные денежные средства, которые не могли пройти незамеченными или «раствориться».

«И это вовсе не «авторские» вознаграждения, как предполагают представители Баталовых, а именно безвозмездная помощь, которая направлялась либо лично, либо по указанию Никиты Сергеевича», — добавил Астахов.

Он подчеркнул, что к вдове и дочери Баталова никаких претензий нет. Более того, сейчас Михалков действует в их же защиту, «чтобы выяснить не совершается ли очередное мошенничество в отношении их имущества».

«Никита Сергеевич очень ценил, уважал и любил Алексея Баталова и дорожил дружбой. Он бережет его память, поэтому все что происходит вокруг его вдовы и дочери принимает близко к сердцу. Остальное — на совести тех, кто сейчас вокруг них. С момента обращения вдовы Алексея Баталова Никита Сергеевич пристально и внимательно следил и следит за всеми событиями», — отметил Астахов.

Как сообщал ФАН, Следственный комитет РФ по заявлению родных актера Алексея Баталова возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Дрожжиной и Цивина. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

Позднее в интервью ФАН Михаил Цивин обвинил саму Леонтенко в том, что она скрыла завещание актера.