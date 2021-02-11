Боррель назвал судебную реформу главной для Украины

Брюссель, 11 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что судебная реформа должна стать для Украины приоритетным направлением.

Киеву для построения правового государства, по его словам, судебная система просто необходима. Такое заявление Боррель сделал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Невозможно построить правовое государство, где соблюдаются права человека, без независимой и эффективной судебной власти и системы. Это основа демократии», – подчеркнул дипломат.

Также, по его мнению, без подобной реформы невозможна и эффективная борьба с коррупцией. Вместе с этим Боррель и Шмыгаль обсудили ситуацию вокруг Конституционного суда Украины.

Проблемы вокруг украинского Конституционного суда и его главы начались в конце октября прошлого года. Статья УК, предусматривающая наказание за недостоверное декларирование, была признана КС неконституционной. Также было отменено право антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ранее объяснил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможных новых санкциях в отношении России. Парламентарий считает, что дипломат обиделся на Москву, так как она не торопится действовать «по указке из Брюсселя».