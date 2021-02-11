Организатор массовых протестов в Польше стала фигурантом уголовного дела 

Лидер движения «Забастовки польских женщин», возглавившего массовые общенациональные протесты против почти полного запрета на аборты в Польше, Марта Лемпарт обвинена в уголовном преступлении. Ей может грозить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Лемпарт сообщила AP, что в четверг ей официально предъявили обвинения, которые включают в себя оскорбление сотрудника полиции и создание эпидемиологической угрозы при организации протестов во время пандемии COVID-19. Лемпарт также обвиняют в вандализме и «злонамеренном воспрепятствовании» религиозным службам. Это связано с комментариями активистки в радиоэфире, когда она положительно отозвалась о протестующих, которые распыляли краску на фасады церквей и срывали мессы во время своих протестов.

Согласно законодательству Польши, по статье о создании эпидемиологической угрозы ей может грозить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Лемпарт считает предъявленные обвинения усилением политического давления на ее движение. Многим протестующим ранее были предъявлены обвинения в правонарушениях за участие в протестах. Но, по словам активистки, почти во всех делах суды сняли в итоге эти обвинения.

Волна протестов прошлась по Польше в октябре прошлого года, когда Конституционный суд постановил запретить аборты даже в случае пороков развития плода. Это решение вылилось в крупнейшее антиправительственное массовое движение в стране. В конце января документ вступил в силу.

Ограничение на аборты широко осуждается и законодателями в Европейском парламенте. В начале этой недели большинство из них заявили, что это нарушение прав женщин.

В Польше запрет на аборты действует с 1933 года. Исключения составляют лишь те случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, либо же когда она забеременела в результате изнасилования.