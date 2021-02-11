Постпред России при ОБСЕ оценил блокировку российских каналов в Латвии

Москва, 11 февраля. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал решение о блокировке 16 российских телеканалов, принятое Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии.

В четверг, 11 февраля, в ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ дипломат подчеркнул, что «ни малейшего отношения к политике» не имели многие из заблокированных каналов.

«Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны», — заявил Лукашевич.

Он напомнил, что в Латвии под надуманными предлогами гонениям уже не первый год подвергаются телеканалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

С 1 февраля Латвия прекратила вещание на своей территории российских каналов «НТВ-Мир», «Первого Балтийского», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Депутат латвийского Сейма Янис Урбанович в связи с этим заявил, что власти Латвии избрали глупую позицию — бороться с русскостью: этим они добьются только противоположных результатов.