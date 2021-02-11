Миддлтон задумалась о смене стиля после коронации

Лондон, 11 февраля. Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кэтрин Элизабет Миддлтон) задумалась об изменении внешнего вида после коронации, сообщает Daily Mail.

Будучи королевой, по словам 39-летней Миддлтон, она начнет искать для своих нарядов вдохновение в образах королевы Великобритании Елизаветы II. В то же время супруга принца Уильяма планирует носить одежду современных дизайнеров и «быть ближе к народу».

Автор книги «Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля», журналистка Бетан Холт отметила, что сейчас общественность гораздо меньше стремится к монаршим особам, которые «сидят в своих дворцах» и «находятся на расстоянии».

«Люди хотят иметь возможность общаться, и я думаю, что члены королевской семьи понимают, что одежда — это способ, который поможет этого достичь», — подчеркнула Холт.

Ранее Миддлтон призналась, что в детстве ее звали Пискля — в честь морской свинки. Когда будущая герцогиня была ученицей в престижном колледже, некоторые друзья дразнили ее «будущей принцессой».