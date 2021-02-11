Буар, 11 февраля. Жители центральноафриканского города недовольны бездействием сил ООН. Они обвинили миротворцев из Бангладеш в содействии боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Буар расположен на трассе, соединяющей столицу ЦАР с Камеруном, и является важной точкой для контроля над поставками продовольствия в Банги. Активизировавшаяся незадолго до декабрьских выборов «Коалиция» длительное время удерживала населенный пункт, однако в ночь с 7 на 8 февраля правительственная армия республики (FACA) выбила CPC из города.

Советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров похвалил профессиональные действия военнослужащих FACA, обученных российскими инструкторами.

«Операция прошла с большим успехом, солдаты — настоящие профессионалы. Боевики не могут сопротивляться, они бросают свои позиции и убегают», — написал Захаров в Twitter-аккаунте.

На фоне успехов войск республики ярко выделяется бездействие миротворческого контингента многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), чья база расположена неподалеку от Буара. Местные жители отмечают, что голубые каски не только не воспрепятствовали захвату города радикальными исламистами, но и вступали с ними в сотрудничество.

Очевидцы утверждают, что бангладешские миротворцы передавали материально-технические средства бандитам CPC. Также недовольство центральноафриканцев вызывает деятельность Организации Объединенных Наций в целом.

Жители выступают против продления Совбезом ООН оружейного эмбарго, которое мешает модернизации армии ЦАР для более эффективной борьбы с боевиками. А глава МИД республики Сильви Байпо-Темон и вовсе предложила расформировать организацию за отсутствие политической воли и неспособность сохранять и поддерживать мир.