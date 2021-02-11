Действия боевиков в ЦАР сказались на работе общественного транспорта

Банги, 11 февраля. Жители столицы ЦАР сталкиваются с проблемами в работе общественного транспорта из-за орудующих в стране вооруженных группировок.

Жители Банги вынуждены ежедневно стоять в очередях на автобусных остановках либо вызывать такси, чтобы добраться до рабочих мест. Причиной этого стал введенный в республике комендантский час. Ограничительная мера необходима на время спецопераций правительственных сил против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Подконтрольное экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе бандформирование активизировалось накануне декабрьских выборов 2020 года. В ее ряды вошли как местные банды, так и наемники из Чада, Камеруна и Судана, а также остатки недобитых филиалов запрещенных в РФ террористических группировок ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Боко Харам»1.

Подготовленные российскими инструкторами вооруженные силы республики (FACA) сорвали планы боевиков помешать проведению голосования, отбили несколько атак экстремистов на различных направлениях и перешли в контрнаступление.

Для успешного завершения спецоперации против CPC в стране введен режим ЧП, который помогает выявлять ночные передвижения бандитов, однако накладывает ограничения на работу общественного транспорта. В первую очередь от этого страдает крупнейший город ЦАР — Банги.

Пятого февраля Национальная ассамблея продлила режим чрезвычайного положения до августа текущего года. Ограничения означают, что жители столицы Центральноафриканской Республики продолжат сталкиваться с очередями на остановках. Однако граждане уверены, что путь к миру лежит через ликвидацию CPC военным путем. Они неоднократно выходили на демонстрации против переговоров с боевиками, требуя предать суду бандитов, которые грабят население и наносят урон национальной экономике.

1 Организация запрещена на территории РФ.