Красный Крест доставил гуманитарную помощь в лагерь беженцев из Гримари в ЦАР

Гримари, 11 февраля. Международный Комитет Красного Креста (МККК) и НПО «Врачи без границ» оказывают гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам из города Гримари в южной части страны.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены», активизировавшиеся накануне всеобщих выборов в ЦАР, атаковали Гримари 10 января. Правительственные войска, подготовленные инструкторами из РФ, совместно с руандийским военным контингентом и миротворцами ООН отразили нападение. Однако местные жители превентивно сбежали от опасности в ближайшие леса и не спешат возвращаться ввиду сложной обстановки в регионе.

Сотрудники Красного Креста распределяют среди вынужденных переселенцев рис, масло, соль, кухонную утварь, циновки, брезент и противомоскитные сетки. Всего помощь получили более 10 000 человек.

Ранее Вооруженные силы ЦАР вышли к границе с Камеруном в районе погранперехода Кантонье, полностью взяв под контроль федеральную трассу Банги — Белоко. Это позволит наладить бесперебойные поставки продовольствия и товаров первой необходимости в столицу и прилегающие к ней регионы.