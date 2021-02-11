Шутка Норкина о еврейском кладбище вызвала тишину в студии «Места встречи»

Москва, 11 февраля. Телеведущий Андрей Норкин рассказал шутку о еврейском кладбище в конце эфира передачи «Место встречи», зал ответил ему гробовой тишиной.

На этот раз в студии обсуждали вопрос о том, установка памятника какой исторической личности объединила бы россиян. Гости предлагали возвести памятник Екатерине II, Сергею Королеву, Александру Пушкину и даже Иосифу Сталину.

Дискуссию телеведущий завершил анекдотом, который он услышал в Крыму.

«Еврейское кладбище в Одессе. Надпись на одном из памятников: «Ну что, Сара, теперь ты убедилась, что у меня действительно болело сердце», — цитирует Норкина портал «Народные новости».

Гости и зрители в зале не поддержали шутку телеведущего. В конце эфира в студии стояла тишина.

В середине января телеведущий довел до слез зрителей, рассказав скабрезный анекдот о еврейской супружеской паре. В студии «Места встречи» повисла тишина, но затем зал огласил грохочущий смех зрителей, когда они поняли, в чем вся «соль» завуалированной пошлой истории.