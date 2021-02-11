Певица Холзи рассказала об опасности фильтров в Instagram для психики

Вашингтон, 11 февраля. Известная под псевдонимом Холзи американская певица Эшли Франджипани рассказала об опасности масок и фильтров в Instagram для психики человека.

Звезда отметила, что из-за снимков папарацци ей пришлось столкнуться с неприятием своей внешности. Об этом сообщает Daily Mail. Когда фотографии девушки под «неподходящим освещением и углом» публиковали в Сети, 26-летня звезда чувствовала себя неполноценной и испытывала разочарование в себе. Свои «неудачные» кадры Холзи сравнивала со сделанными с использованием фильтров снимками девушек. Этот фактор заметно расстраивал зарубежную артистку.

«Я устала от этой индустрии фильтров в Instagram. Это вредно для нашего мозга — постоянно смотреть на себя через призму идеальной внешности и разочаровываться в том, как на самом деле выглядит наше лицо», — подчеркнула певица.

По данным таблоида, Холзи справилась с неуверенностью и смогла принять себя.

Ранее сообщалось, что к пластическим хирургам все чаще обращаются клиенты с желанием стать похожими на свои же фотографии, обработанные фильтрами из Instagram. Специалисты предсказывают, что это может стать новым психическим расстройством.