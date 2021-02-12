Войска у врат Камеруна и зачистка центра страны — что произошло в ЦАР 11 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 11 февраля 2021 года.

Обстановка на западе ЦАР

Правительственные войска (FACA) взяли под контроль последний участок трассы RN3, соединяющей столицу страны с Камеруном. Правительственные силы при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих уже к середине дня вошли в город Белоко, расположенный в паре километров от границы.

Как сообщает оппозиционное издание Corbeau News, российские инструкторы осуществили десантирование с вертолета на территории погранперехода Кантонье и помогли FACA взять его под полный контроль.

Освобождение ключевой трассы позволит возобновить транспортное сообщение Банги с западным соседом и положительно скажется на экономике страны. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» блокировали RN3 еще в декабре, лишив граждан столицы и близлежащих регионов важнейших товаров и средств первой необходимости.

После зачистки автомагистрали правительственные силы намерены сосредоточиться на северо-восточном направлении и выступить на Бозум. Территории к югу от Буара вдоль границы с Камеруном не представляют для FACA опасности. По сведениям источников в правоохранительных структурах ЦАР, на территории в 20 тысяч квадратных километров действуют разрозненные бандгруппы численностью до десяти человек. Силы христианского ополчения «Анти-Балака» сложили оружие двумя днями ранее и ожидают ввода сил FACA.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров отметил успех вооруженных сил республики и заявил, что в ближайшее время армия ЦАР будет контролировать всю территорию страны.

Также он обратился к членам вооруженных формирований с призывом самостоятельно арестовать собственных лидеров и передать их в руки полиции во имя мира в Центральноафриканской Республике.

Правящая партия ЦАР «Движение объединенные сердца» (MCU) опровергла слухи о добровольном освобождении боевиками трассы Банги – Белоко. В опубликованном пресс-релизе политбюро прямо указало на бегство трусливых радикалов.

PRISE DE POSITION DU BUREAU POLITIQUE DU MCU RELATIVE A LA DÉCLARATION DE MR ABAKAR SABONE PORTE PAROLE MILITAIRE DE CPC AU SUJET DU CORRIDOR BANGUI - GAROUA-BOULAI. pic.twitter.com/5RS2vHbFSi — Mouvement Cœurs Unis (Siège National) (@mouvement_c) February 11, 2021

Обстановка в центре ЦАР

В середине дня подразделения FACA совместно с жандармерией начали зачистку трассы Бамбари — Бриа. Армия ЦАР устранила заграждения, установленные боевиками «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) у деревни Кумбеле в десяти километрах от Бамбари.

После зачистки базы правительственные силы продолжили движение к городу Иппи. К исходу дня войскам и жандармерии удалось закрепиться на окраине населенного пункта.

Les #FACA démantèlent une base de l’UPC à 10 km de #Bambari.



Hier les FACA ont détruit la barrière tenue par les rebelles de l'UPC, au village Koumbélé à 10 km de Bambari centre.



Le centre de Bambari est calme, les patrouilles sont effectuées pour rassurer la population — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 11, 2021

Политика

Глава центральноафриканского МИД Сильви Байпо-Темон передала президенту Камеруна послание лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Тот озабочен действиями боевиков CPC, которые угрожают стабильности во всем регионе. В связи с этим он высоко ценит поддержку Камеруна по линии миротворцев ООН.

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Paul BIYA a reçu en audience hier au Palais de l’Unité, Madame Sylvie Baïpo-Temon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères, envoyée spéciale du Président Faustin-Archange Touadéra.#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/FlwKaqLwgf — Primeur Hebdo (@primeur_hebdo) February 11, 2021

Президент ЦАР также напомнил о важности экономических связей Банги и Яунде и пригласил главу Камеруна принять участие в ближайшем саммите «Международной конференции региона Великих озер» (ICGLR), чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса в Центральноафриканской Республике.

Разное

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