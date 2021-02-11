Звезда кино пояснила, почему властям не надо обижаться на актеров

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пояснила, почему деятели культуры участвуют в политических акциях.

«Функция интеллигенции — быть в оппозиции к любой власти. Дружить с властью считается неприличным. Так было и при царе-батюшке, и сегодня то же самое. Обижаться на это не надо, надо с этим работать, давать социальную задачу, поддерживать и выращивать таланты, а в случае, если актер кусает руку, его кормящую, надо отодвигать его от корытца», — заявила Драпеко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

При этом депутат выразила мнение, что артистов, подписавших какие-либо обращения, лучше вообще не трогать. Они — люди ведомые, с подвижной психикой, их очень легко толкнуть на любую провокацию, и за внимание к себе они готовы на все. Погоду, по мнению актрисы, делают режиссеры, сценаристы и продюсеры.

В своем комментарии Драпеко имела в виду звезд эстрады и кино, поддержавших оппозиционера Алексея Навального. В частности, в поддержку блогера высказались актрисы Александра Бортич, Татьяна Лазарева, актер Павел Деревянко и юморист Максим Галкин.

Ранее ФАН писал, почему Драпеко скептически отнеслась к шансам нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» на получение премии «Оскар». Актриса считает, что фильм российского режиссера не содержит модные сцены с ЛГБТ-тематикой, а в главных ролях там не увидят темнокожих людей.