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Звезда кино пояснила, почему властям не надо обижаться на актеров

Звезда кино пояснила, почему властям не надо обижаться на актеров

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пояснила, почему деятели культуры участвуют в политических акциях.

«Функция интеллигенции — быть в оппозиции к любой власти. Дружить с властью считается неприличным. Так было и при царе-батюшке, и сегодня то же самое. Обижаться на это не надо, надо с этим работать, давать социальную задачу, поддерживать и выращивать таланты, а в случае, если актер кусает руку, его кормящую, надо отодвигать его от корытца», — заявила Драпеко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

При этом депутат выразила мнение, что артистов, подписавших какие-либо обращения, лучше вообще не трогать. Они — люди ведомые, с подвижной психикой, их очень легко толкнуть на любую провокацию, и за внимание к себе они готовы на все. Погоду, по мнению актрисы, делают режиссеры, сценаристы и продюсеры.

В своем комментарии Драпеко имела в виду звезд эстрады и кино, поддержавших оппозиционера Алексея Навального. В частности, в поддержку блогера высказались актрисы Александра Бортич, Татьяна Лазарева, актер Павел Деревянко и юморист Максим Галкин.

Ранее ФАН писал, почему Драпеко скептически отнеслась к шансам нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» на получение премии «Оскар». Актриса считает, что фильм российского режиссера не содержит модные сцены с ЛГБТ-тематикой, а в главных ролях там не увидят темнокожих людей.

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