Москва, 11 февраля. Военный эксперт Василий Дандыкин с иронией отреагировал на передачу Соединенными Штатами надувных лодок для ВМС Украины.

России следует со всей серьезностью относиться к планам командования ВМС Украины по наращиванию мощи своего флота. Подобным образом военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал изданию «ПолитРоссия» комичное мероприятие, прошедшее в Одесском порту, в рамках которого представители США в торжественной обстановке с оркестром передали «десять скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac».

«Американцы поставляют Украине лишь объедки со своего и натовского стола», — с иронией заявил Дандыкин.

Эксперт отметил, что подобный американский «подарок» пригодится украинским морякам лишь для того, чтобы «поплавать в погожий день». Однако он указал на то, что амбиции руководства ВМС Украины сейчас не ограничиваются приобретением надувных лодок. При этом он отметил, что при условии привлечения кредитных средств украинская сторона может и свои корветы довести до ума. Киев делает ставку на создание «москитного флота», но при этом нужно учитывать и надежду украинского руководства на поддержку НАТО в противостоянии с РФ за владение Крымом.

В этом контексте Дандыкин подчеркнул, что на этом поприще у ВМС возникает серьезная проблема в виде мощной группировки кораблей ВМФ РФ в Черном море. Это обстоятельство в итоге гарантирует, что «просто так такую авантюру Украине осуществить не удастся – придется искать помощи у союзников по НАТО». В итоге украинским морякам остается надеяться на то, что успех реализации их антироссийских планов обеспечат боевые корабли США и Великобритании.

Однако Дандыкин предостерег украинцев от попыток реализации подобных планов, напомнив о последствиях последнего подхода Антанты к берегам Крыма, который в итоге не оказал решающего значения на обстановку в регионе.

«Нам уже известно, как к берегам того же Крыма приходили корабли Антанты, крейсера Франции и Великобритании. И мы прекрасно помним, что из этого вышло – ровным счетом ничего, они ушли», — резюмировал эксперт, указывая на то, что иностранные суда тогда сыграли значительную роль лишь в эвакуации войск Врангеля.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев с сарказмом высказался об американском «подарке» для ВМС Украины, состоящем из резиновых лодок. Поток иронии телеведущего заставил израильского политолога Якова Кедми негативно отозваться о нынешней обороноспособности украинской армии.