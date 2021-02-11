В этом году в марте нас ждут долгие выходные: Международный женский день выпадает на понедельник, значит, нерабочих дней будет четыре подряд. А это — прекрасный повод собраться и рвануть куда-нибудь всей семьей. Но пока выезд за границу — необоснованный риск, можно тщательно изучить туристические направления внутри страны.

Куда съездить в марте 2021 года в России? Где можно отдохнуть и развлечься, не выезжая за пределы страны? И куда поехать в марте в России недорого? Журналист ФАН изучил эти вопросы и составил перечень неочевидных, но интересных туристических направлений.

Где в России теплее всего в марте

Первая мысль, которая возникает у жителей холодных регионов, поехать «на юга», где и солнце светит ярче, и погода куда мягче и приятней. Идея, нужно сказать, неплохая: первый месяц весны в большинстве южных областей, действительно, куда приятнее московской и питерской погоды. В Краснодарском крае и в Крыму уже в начале месяца наступает настоящая весна. Иногда дни стоят настолько теплые, что хочется убрать подальше зимнюю одежду и поменять ее на легкую, весеннюю.

Но это тепло обманчиво. В первую половину марта могут ударить и ночные морозы, а вот к концу месяца погода обычно устанавливается окончательно. Нередко 20-е числа марта в Крыму сопровождаются двадцатиградусными отметками выше ноля. И это время идеально подходит для поездок по крымским курортам.

Где отдохнуть в марте в России в Крыму и Краснодарском крае? Вот несколько интересных вариантов.

Южный берег Крыма

Направление не слишком оригинальное, но очень практичное. В марте на ЮБК царит низкий сезон. Это значит, что стоимость гостиниц будет на порядок ниже летней, туристов на популярных объектах немного, а дороги не так забиты, как в жаркие месяцы и в начале осени. Не обязательно отправляться в Ялту, хотя именно сейчас можно поселиться в любой из ялтинских гостиниц буквально за полцены.

Если хотите сэкономить, выбирайте размещение не в самой Ялте, а, например, в Алуште, от которой до «жемчужины» ЮБК буквально 30 минут на автомобиле по роскошному морскому побережью. Разместившись в недорогой гостинице, отправляйтесь колесить по ЮБК. Вас ждут:

• Ливадийский и Воронцовский дворцы;

• Никитский ботанический сад;

• Поляна Сказок и зоопарк «Сказка»;

• прогулки по Ялтинскому горно-лесному заповеднику;

• подъем по канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри».

ЮБК привлекателен тем, что это место, где в России тепло уже с первых дней марта, так как климат региона приближается к субтропическому. Но навязчивой летней жары еще нет, а потому познакомиться с любым из туристических направлений можно в самых комфортных условиях. Долгие прогулки, поход в горы или осмотр роскошных парков южнобережных дворцов не заставят искать место в спасительной тени, как летом.

Факт. Никитский ботанический сад — один из главных центров притяжений на ЮБК. В марте здесь нет массового цветения растений, знаменитые балы тюльпанов и роз начнутся чуть позже. Но и в первый месяц весны сад прекрасен: он наполнен вечно-зелеными деревьями и кустарниками, насыщен ароматами хвои, покоряет аккуратными дорожками, зелеными аллеями и богатыми коллекциями оранжерей.

Бахчисарайский район

Туристический потенциал Бахчисарайского района не столь насыщен, как ЮБК, но и здесь в марте стоит приятная погода, а экскурсионные объекты пока не заполнены туристами. Можно спокойно пройтись по помещениям Ханского дворца, проехать по местным святыням — древним монастырям. А можно отправиться на экскурсию в пещерные города или погонять по горам на квадроциклах.

Поселок Соколиное Бахчисарайского района — любимое место отдыха и развлечений для поклонников экстремального туризма. Это горный регион с потрясающей природой и богатыми возможностями для путешествий. Можно взять в аренду квадроцикл и отправится в сосновый бор, к горной реке, на Ай-Петри. Квадроциклы обладают отличной проходимостью и даже в слякотную погоду доставят куда угодно.

Краснодарский край

В Краснодарском крае в начале весны устанавливается комфортная погода. Днем температура может подниматься до 10 градусов тепла, ночью опускается до нуля. Март — последний месяц, когда можно вволю накататься на лыжах, ватрушках и порадоваться пушистому снегу. Не знаете, куда поехать в марте 2021 года в России? Смело отправляйтесь в Адлер или сразу в «Красную поляну», где достаточно мест размещения, а гостей в этот период не слишком много.

Преимуществ у «Красной поляны» масса. Это не только горно-лыжный курорт с хорошей инфраструктурой и возможностью проявить себя в активных видах спорта, независимо от начального уровня подготовки. Это еще и центр развлечений с детскими клубами, музеями природы и близким расположением Сочи, где круглый год работают Дендрарий, Олимпийский парк, парки «Берендеево царство» и «Ривьера», и конечно, тематический «Сочи-парк», который не оставит равнодушным ни одного ребенка.

Где в России можно купаться в марте

Южные регионы нашей страны окружены Черным и Азовским морями. Но, несмотря на то, что Ялта расположена в субтропическом климатическом поясе, условий для купания в море в начале весны нет даже здесь.

Температура Черного моря к этому времени года едва достигает восьми градусов. Это не просто прохладная, а скорее — ледяная вода, в которой даже не захочется «помочить ножки». Самые отчаянные пытаются искупаться к концу месяца, когда температура на улице может достигать 20 градусов. Но и это первое тепло не делает морскую воду приятной. Окунуться, конечно, можно, только удовольствие такое купание доставит разве что моржам. А после купания недолго и простудиться, потому что у берега моря даже в теплую погоду всегда дует прохладный ветерок.

Отдых в марте на море в России возможен и на побережье Азовского моря. Но только в качестве отдыха от цивилизации, тихих прогулок по пляжу без намека на насыщенный впечатлениями отпуск. Азов окружает Керчь и Ленинский район, последний интересен только летом.

В Керчи же можно найти интересные туристические объекты круглый год. Уютный центр города, руины древних городищ, гора Митридат с только что реконструированной лестницей, богатые музейные экспозиции — все это может увлечь на пару-тройку дней. А прогулки по музеям идеально дополнят спокойные променады вдоль кромки моря на городской набережной.

Куда поехать на 8 марта в России для активного отдыха

Не все любят шумные горнолыжные курорты Краснодарского края. Если вы отдаете предпочтение спокойному катанию на лыжах или даже экстремальному, но без толпы людей вокруг, выбирайте другие направления поездок. Они порадуют богатыми возможностями для катаний по горным склонам и подарят настоящее наслаждение от природных красот.

Приэльбрусье

Склоны здесь крутые, а потому в Баксанское ущелье Кабардино-Балкарии едут спортсмены или хотя бы те, кто умеет уверенно стоять на лыжах. В первые дни весны температура здесь комфортна: днем редко бывает холоднее 8-9 градусов тепла, а ночью обычно в районе ноля. Солнце светит ослепительно, трассы покрыты плотным снегом.

Здесь можно кататься на лыжах, попытаться покорить Эльбрус, съездить в Чегемское ущелье, чтобы посмотреть древний город, удивительные пещеры и роскошные водопады. В долине реки Хасаут находится знаменитая долина Нарзанов. Здесь на поверхность выступают теплые источники, от которых местность заполняется туманом. Окружающая природа великолепна, и до таяния снегов Баксанское ущелье выглядит волшебно.

Дербент

Один из древнейших городов России славится удивительным гостеприимством. Здесь нет отелей уровня «люкс», но зато есть исключительное радушие местных жителей, вкусная кухня, неплохие базы отдыха и горнолыжные курорты.

От Дербента рукой подать до ущелья в Акуштинском районе Дагестана, в котором расположился поселок Гинта. Там же находится один из самых молодых в России горнолыжных курортов Кавказа. На склонах горы Чиндирчеро оборудованы спуски разного вида сложности, гостям предлагают кататься на лыжах, санях, снегоходах, сноубордах.

Недостаток и одновременно преимущество этого региона — в его малой освоенности человеком. С одной стороны, это возможность насладиться великолепной природой Кавказа, посмотреть знаменитое Карадахское ущелье, побывать в Сулаксом каньоне, где на многие километры вокруг не встретить ни души. А с другой — дороги региона оставляют желать лучшего, поэтому к отсутствию комфорта в пути нужно подготовиться заранее.

Байкал

Одно из самых потрясающих мест на планете — озеро Байкал. Это самое глубокое озеро в мире, и, наверное, самое чистое. Байкал находится в Сибири, на границе Республики Бурятия и Иркутской области. В марте здесь еще очень холодно: днем температура не поднимается выше минус пяти градусов, а ночью опускается до минус 15 градусов.

Но зато это наиболее комфортный отрезок времени, чтобы оценить зимний Байкал во всей его красоте. Толщина льда достаточна для безопасных прогулок по поверхности озера не только пешком, но даже на снегоходах и джипах. Можно отправиться на экскурсию по окрестностям: побывать на острове Ольхон, заглянуть в Байдинские пещеры, удивиться горе идеально правильной формы Ехэ Ердо. А можно ограничиться катаниями по озеру или горным склонам: на берегу Байкала сосредоточены горно-лыжные базы на любой вкус и кошелек.

Какие города можно посмотреть в марте

Если бюджет поездки ограничен, а увидеть хочется много интересного, выбирайте эти города для путешествий по России в марте.

Мурманск

Выбор, казалось бы, специфичный. В Мурманске в начале весны еще очень холодно и совсем не уютно. Но в этот период все еще можно увидеть уникальное природное явление — северное сияние, для чего жители и гости города выезжают за город ночью.

В окрестностях Мурманска расположены горно-лыжные базы, где можно активно и позитивно провести время. Можно съездить в деревню саамов, чтобы познакомиться с бытом коренного северного народа и пообщаться с удивительными и редкими животными — северными оленями. И даже навестить Лапландского Деда Мороза: неподалеку от Мурманска, в Лапландском природном заповеднике находится его официальная резиденция.

Йошкар-Ола

В столице республики Марий Эл будет не так холодно, как в северных регионах. В марте температура воздуха днем держится в районе ноля, а потому гулять по городу будет комфортно. Сюда едут, чтобы своими глазами увидеть «микс» европейской и русской архитектуры на максимально компактной площади.

Набережные города застроены разноцветными домиками в европейском стиле. Площади удивляют копиями знаменитых дворцов и башен. В городе есть даже свой Кремль. Несмотря на то, что все это — новострои, туристам здесь интересно: сегодня Йошкар-Ола активно развивается как туристический центр региона.

Калининград

Если смотреть на «копию» Европы не нравится, можно отправиться в ее кусочек на российской земле. Калининград, территориально и исторически бывший европейским городом, сегодня сохранил очаги старинной архитектуры, которые не слишком органично перемешаны здесь с сооружениями советского периода.

Расположенный в Балтийском регионе, город не порадует солнцем и теплом, а встретит, скорее, туманами и сыростью. Но температура воздуха плюс 6 и отсутствие дождей благоволят к исследованию фортов и оборонительных сооружений, сохранившихся здесь с незапамятных времен. В Калининграде есть роскошный ботанический сад, прекрасный зоопарк, интересный Музей мирового океана и целая Рыбацкая деревня. В городе приятно гулять по Набережной, пройтись по исторической его части со старинной застройкой. И обязательно съездить на Куршскую косу, где расположен знаменитый Танцующий лес.