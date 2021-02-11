Яблоки оказались способны активировать производство новых клеток мозга

Москва, 11 февраля. Природные соединения, которые содержатся в составе яблок, стимулируют производство новых клеток мозга. Это помогает улучшить память и когнитивные функции.

Химические вещества, которые делают яблоки полезными для работы мозга, называются фитонутриенты. Такие же соединения содержатся в красном винограде и зеленом чае. Они влияют на некоторые органы, в том числе мозг, выяснили ученые.

Также специалисты сделали выводы, что натуральные соединения во фруктах при введении в высокой концентрации положительно сказываются на мозговой функции. Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. В будущем исследователи намерены проверить полученные данные на людях, сообщает РИА Новости.

До этого врач-терапевт назвала мороженные яблоки одними из самых полезных зимних лакомств. Фрукты сохраняют почти 90% витаминов и полезных элементов после заморозки.