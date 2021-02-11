Цензура в культуре должна быть, но есть риск «замухомориться»



Деятели культуры всегда взывают к государству о поддержке. Финансы выделяются, но иногда их целевое расходование вызывает вопросы: сомнительного качества кинокартины, непонятные простому обывателю постановки, поддержка современного искусства. Должно ли государство финансировать проекты, которые не контролирует? Где проходит грань между искусством и профанацией? Надо ли запрещать полуголым людям бегать по сцене? Почему на международных кинофестивалях отмечают только фильмы с «плевком на Родину»? Эти вопросы обсудили режиссеры, артисты и художники в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Почему Западу не угодно российское искусство?

Первый заместитель председателя Комитета по культуре, актриса Елена Драпеко выразила мнение, что либеральная диктатура, которая сейчас диктует свои правила в киноиндустрии, — это закономерный итог общей тенденции.

«Голливуд всегда выполнял социальный заказ. Раньше часть его фильмов даже спонсировались военно-промышленным комплексом. Сейчас это тоже социальный заказ, но теперь уже демократической партии. Ситуация складывается безобразная, но понятная», — сказала Драпеко.

Кинофестивали тоже имеют своих «хозяев», которые диктуют правила игры, рассказала актриса. Они так устроены, что специально отбирают то, что им нужно, поэтому российские картины не частые призеры таких фестивалей.

«У них есть спонсоры и они отрабатывают заказ, выбирают, что надо. В свое время у нас был целый ряд французских спонсоров, которые вливали деньги в организацию фестивалей. Вот, если ты плюнул в свою Родину или семью, тогда фильм идет. Это же трагедия», — заявила она.

С Еленой Драпеко отчасти согласилась и генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт. По ее словам, большая часть отечественных фильмов, например, «Легенда №17», носят локальный характер и интересны прежде всего российскому зрителю. Западу можно было предложить какой-нибудь хоррор, приключения или «артовые истории», но зарубежные фестивали сейчас очень ориентированы на свои либеральные ценности. И российские картины не подходят по многим параметрам: соотношение режиссеров мужчин и женщин, количество экранного времени с участием людей обоих полов и прочие.

Справедливости ради, актриса Елена Драпеко напомнила, что некоторые отечественные фильмы все же были номинированы на «Оскар», а некоторые завоевывали награды: «Война и мир», «Москва слезам не верит», «А зори здесь тихие». Но это были вершины кинематографии, и не признать их было бы просто неприлично, сказала она.

Художник, скульптор Дмитрий Шорин поделился впечатлением от выставки своих работ в Нью-Йорке. По его мнению, у нас с американцами слишком разный менталитет. Люди, которые посещали выставку художника просто «не прочитали сюжет».

«В своих работах я говорю о тех вещах, которые свойственны русскому человеку. Это русский менталитет, который кому-то понятен, а кому-то нет. Был выставлен один сюжет. На заднем плане висят рога и на них, как на вешалке, висит пальто. А на переднем — улыбающаяся девушка, которая провожает своего мужчину. Картина называлась «У него через полтора часа поезд». Русскому человеку сразу понятна ситуация. Но даже когда я объяснял, американцы не могли понять смысл, что это юмористическая картина», — рассказал Шорин.

Относительно прямой диктатуры либеральных ценностей не только в общественной жизни, но и в искусстве, Шорин признал, существуют реальные опасения из-за такой тенденции. Но это общемировой тренд. Художники пока работают без особой оглядки, но в процессе «шлифовки» все же отсекают лишнее, сказал он, — «приходится отказываться от каких-то идей и идти на компромиссы».

Чем и на что живет наша культура?

Часть фильмов, которые идут в кинопрокате сняты на государственные деньги. Общество уже давно задается вопросом, почему финансирование получают иногда откровенно бездарные работы. Елена Драпеко видит проблему в разобщенности творческих союзов.

«При Минкультуры существуют экспертные советы, которые состоят из деятелей культуры. Именно эти экспертные советы и делят деньги. Они создали отдельный от министерства Фонд развития кино. И при этом фонде существует экспертное сообщество, которое принимает решение. А у наших творческих союзов нет единой позиции. Нет смелости сказать, что это пошло и не талантливо. Поэтому сложилась ситуация, когда несколько киностудий диктуют нам свою позицию», — рассказала она.

И здесь, уверена Драпеко, могла бы помочь как раз творческая интеллигенция. Несмотря на то, что функция отечественной интеллигенции — это оппозиция власти. На нее надо не обижаться, а работать с ней и давать социальную задачу. Задача интеллигенции — сказать: «Художник, не выпендривайся, а иди учись!», считает актриса. При этом, Драпеко, добавила, это не значит, что надо отталкивать все выходящее за рамки формата. Она вспомнила Кирилла Серебренникова, отметив его талант.

«Я не разделяю его убеждений, но понимаю, что он талантлив. Его безусловно надо сохранить, как художественного руководителя без права управления финансами. Иначе мы замухоморимся. Театр, как и прочее искусство, под властью бюрократической системы может заболачиваться. И если не мутить воду, то мы получим МХАТ 50-х годов», — заявила она.

Говоря о киноискусстве, Мария Вогт, рассказала, что несмотря на критику отечественной индустрии, нам есть чем удивить не только своего, но и зарубежного зрителя. А российский рынок кинопроката успешно преодолел пандемию по сравнению с остальными странами.

«Прошедший год был для индустрии очень тяжелым. Российский рынок кинопроката потерял 59%. Это страшные результаты, но с другими странами не сравниться. С меньшими потерями пандемию преодолела только Япония. Китай потерял 69%, а в Европе кинотеатры закрыты до сих пор. В этом году у нас в кинопрокате отличился «Последний богатырь: Корень зла», а прошлом блестящие показатели у фильма «Лед-2». Российское кино стало хорошей подмогой, когда из релиза ушли зарубежные фильмы. Кстати, в сентябре картина «Стрельцов», которая вышла уже вместе с голливудскими фильмами тоже отработала достаточно хорошо», — поделился аналитик.

По ее мнению, всегда найдется за что покритиковать отечественных производителей, но общая тенденция позитивная. Качество фильмов и сериалов только улучшается. Вогт привела в пример сериал «Эпидемия», который получил хорошие отклики в Бразилии и других странах — это большой успех.

Цензура: за и против

Когда некоторые «шедевры» современного искусства выходят в свет, невольно встает вопрос, что лучше: вернуть цензуру или терпеть и «наслаждаться» откровенной пошлостью. Ведь, несмотря на то, что в СССР цензура была, и довольно зубастая, в этот период было рождено не мало достойных картин. И в первую очередь это касается киноискусства. Елена Драпеко рассказала, что тогда существовала целая система защиты художников, чтобы ни райком, ни горком, ни обком не вмешивался в процесс. Благодаря этому удалось отстоять Динару Асанову, Алексея Германа и других не мейнстримных художников.

«Я за цензуру. Но для начала надо изменить Конституцию. Отсутствие цензуры прописано в нашей Конституции. Но цензура может быть политической и нравственной. А в этой части у нас есть даже международные обязательства. Конвенция о правах человека, которую ратифицировала Россия, говорит, что могут допускаться ограничения свободы распространения информации в целях защиты прав личности, государственной безопасности и защиты общественной нравственности. Общественная нравственность — это защищаемая категория. Другое дело, что у нас не определено, что является нравственным, а что безнравственным», — объяснила свою позицию Елена Драпеко.

Вдобавок актриса вспомнила рассказ Василия Шукшина о поездке в Югославию. Югославы очень хвастались своей свободой слова и отсутствием цензуры. Шукшин их слушал, слушал, потом ответил: «Свобода у вас есть, а фильмы где?».

Директор театра «Мюзик холл» Юлия Стрижак высказалась насчет цензуры более мягко, но в целом согласилась, что некие ограничения нужны. Хотя государство не контролирует творческий процесс, те, кто получил господдержку, должны понимать свою ответственность, сказала она. Картины и постановки, предлагаемые публике, должны быть высокохудожественными и высоконравственными, так как созданы на народные деньги. Ограничения нужны, но нравственные, заключила Стрижак. Ведь, если художника ограничивать вообще, то шедевра можно и не дождаться.

По мнению художественного руководителя МХАТ им. Горького, режиссера Эдуарда Боякова, если на сцене театра происходит действие, нарушающее соответствующие статьи — вмешательство необходимо. Но если нарушения закона нет, то «почему бы полуголым людям не бегать».

«Давайте запретим живопись Возрождения и скульптуры Микеланджело. В этой логике можно дойти до бреда. Государство должно руководствоваться не запретами, а правильно формировать культурную политику. Это очень большой и серьезный вопрос», — заявил он.

Относительно культурной политики, режиссер добавил, из-за отсутствия внятных принципов выросла плеяда художников, которые считают рассуждения о том же Крыме или Донбассе ниже своего достоинства. По его убеждению, будет справедливо, если такие люди не будут получать государственной поддержки. И принцип, что художник должен получать эту поддержку только за то, что он самовыражается, в корне не верен.