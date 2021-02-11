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Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

Лондон, 11 февраля. Супруга британского принца Гарри, актриса Меган Маркл выиграла суд против таблоида, опубликовавшего отрывки ее письма к отцу Томасу Марклу.

Около двух лет назад в британском издании Mail on Sunday вышел ряд статей, в которых использовались цитаты из рукописного письма герцогини Сассекской. Меган Маркл заявила, что цитаты были вырваны из контекста, и подала иск о неправомерном использовании личной информации.

«Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию», — сказал судья во время рассмотрения иска.

Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

Кроме того, Маркл заявляла, что таблоид нарушил авторское право. Суд будет рассматривать этот вопрос отдельно — решение по данному иску вынесут 2 марта.

Напомним, более года назад Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских привилегий и переехали из Лондона. Герцогиня Сассекская намеревалась продолжить актерскую карьеру. Гарри долго не появлялся на людях, но недавно его заметили на секретных съемках в Лос-Анджелесе.

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