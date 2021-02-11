Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

Лондон, 11 февраля. Супруга британского принца Гарри, актриса Меган Маркл выиграла суд против таблоида, опубликовавшего отрывки ее письма к отцу Томасу Марклу.

Около двух лет назад в британском издании Mail on Sunday вышел ряд статей, в которых использовались цитаты из рукописного письма герцогини Сассекской. Меган Маркл заявила, что цитаты были вырваны из контекста, и подала иск о неправомерном использовании личной информации.

«Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию», — сказал судья во время рассмотрения иска.

Кроме того, Маркл заявляла, что таблоид нарушил авторское право. Суд будет рассматривать этот вопрос отдельно — решение по данному иску вынесут 2 марта.

Напомним, более года назад Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских привилегий и переехали из Лондона. Герцогиня Сассекская намеревалась продолжить актерскую карьеру. Гарри долго не появлялся на людях, но недавно его заметили на секретных съемках в Лос-Анджелесе.