Американские физики выяснили, влияют ли кондиционеры на распространение COVID-19

Вашингтон, 11 февраля. Американские исследователи из Университета Миннесоты впервые построили гидродинамическую модель распространения коронавируса в помещениях с кондиционером.

Благодаря этому они выявили два новых потенциальных пути движения вирусных частиц в воздухе. Специалисты отметили, что физические процессы и пути распространения COVID-19 еще мало изучены.

Ученые применили передовые вычислительные мощности суперкомпьютера. Это позволило создать модель захвата вирусных частиц сложными потоками, которые возникают при взаимодействии холодного воздуха от кондиционеров с горячим шлейфом, поднимающимся от стола.

Авторы исследовательской работы предложили ввести дополнительные меры безопасности против COVID-19 в замкнутых кондиционируемых помещениях. А именно — экранирование пространства под столами и повышение эффективности фильтрации кондиционеров.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, у кого чаще пропадает обоняние при коронавирусе. Как оказалось, жалобы на потерю обоняния, головные боли и боли в горле при COVID-19 чаще поступают от женщин.