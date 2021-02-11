Знаменитая актриса поддержала необходимость цензуры в кино

Санкт-Петербург, 11 февраля. Звезда шедевра советского кино «…А зори здесь тихие», первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала необходимость цензуры в современном кино на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В свое время Василий Шукшин во время визита в Югославию услышал от местных режиссеров похвальбу собственной свободой: дескать, они могли снимать все, что хотят, у них кино свободное, а в СССР — нет. Шукшин слушал-слушал, а потом спросил: «Свобода у вас есть, а фильмы где?» Он тогда отметил, что искусство как гриб: один дорос до асфальта и сломался, а другой пробил асфальт», — отметила она.

По словам Драпеко, ранее на Мосфильме была, конечно, целая система, чтобы ни горком, ни обком партии не контролировали съемочный процесс, и, что характерно, эта система была построена внутри партийной организации КПСС и была призвана защищать деятелей искусств.

«Мы выжили, потому что с нами боялись связываться. И Алексей Герман, и Динара Асанова, и многие другие не мейнстримные художники. Я за цензуру, но для начала нам с вами надо будет изменить Конституцию, потому что отсутствие цензуры прописано в ней. Я за цензуру, потому что она может быть политическая, а может быть нравственная. А в этой части у нас есть даже международные обязательства — это Конвенция о правах человека, ратифицированная Россией», — рассказала актриса.

Елена Драпеко снялась в 58 фильмах, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Вечный зов», но наибольшую любовь зрителей актриса получила за трагическую роль Лизы Бричкиной в культовой картине 1972 года «…А зори здесь тихие».

Ранее Елена Драпеко поделилась с ФАН воспоминаниями о Высоцком и рассказала, почему ей так и не удалось поработать с артистом.