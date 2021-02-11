Халифа Хафтар встретился с главой переходного Президентского совета Ливии

Ар-Раджма, 11 февраля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с председателем переходного Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи, сообщает официальный аккаунт ЛНА в соцсети Facebook.

من بنغازي نقول لكم نحن لا نتبع لأي توجه سياسي وإنما ندعوا للصلح والمصالحة ونبذ الخلافات بين أبناء الشعب الواحد ليبيا واحده بإذن الله ???????? pic.twitter.com/bM6O1fgfnZ — محمد يونس المنفي (@Mohamedelmonfy) February 11, 2021

По словам военачальника, вооруженные силы североафриканского государства выражают поддержку мирным процессам, сохраняя приверженность демократическим принципам. Также он лично поприветствовал завершение процедуры формирования временных органов исполнительной власти по итогам Форума политического диалога по Ливии, главной задачей которых является подготовка к выборам 24 декабря 2021 года.

Напомним, делегаты, представляющие три исторических ливийских региона, путем голосования 5 февраля текущего года определили нового председателя Президентского совета. Им стал Мухаммад Юнис аль-Манфи. На должность главы переходного правительства назначен Абд аль-Хамид Дабиба. Этому предшествовали длительные переговоры и консультации, проводившиеся под эгидой ООН.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал всестороннюю поддержку временным органам исполнительной власти Ливии со стороны Каира.