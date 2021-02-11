Турецкие войска несут потери на севере Ирака — хроника операции «Орлиный коготь-2»

10 февраля Турция начала на севере Ирака очередную операцию, получившую название «Орлиный коготь-2». Турецкие вооруженные силы пытаются уменьшить присутствие в регионе отрядов «Рабочей партии Курдистана». Анкара несет потери и подвергает бомбардировкам позиции курдов в горах.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о событиях второго дня операции «Орлиный коготь-2».

Потери сторон

В ночь на 11 февраля Министерство обороны Турции заявило о гибели двух военнослужащих в боях в окрестностях Гаре. В ходе столкновений были убиты лейтенант Бурак Джошкун и сержант 1-го класса Харун Турхан. Курдские СМИ также опубликовали фотографии снаряжения, принадлежащего одному из погибших турецких солдат.

Утром турецкое оборонное ведомство сообщило о гибели еще одного военнослужащего: капитан Эртуг Гюлер был ранен в районе проведения операции и позднее скончался в госпитале.

Курды утверждают, что турецкие потери превышают данные официальной статистики. По подсчетам РПК, к утру 11 февраля погибло как минимум 10 солдат и офицеров. Однако местные активисты склонны завышать число убитых военнослужащих, а подобные заявления впоследствии часто не подтверждаются.

Çatışmalarda en az 9 asker öldürüldü



Gerilla kaynakları, Garê’deki çatışmalarda tespit edilebilen 9 Türk askerinin öldürüldüğünü aktardı.https://t.co/fsmE7ebJyj — Halit Dağlı (@HalitCiya____) February 11, 2021

РПК не публиковала данные о своих потерях, но в сети появились видео, сделанные турецкими военнослужащими в окрестностях Гаре. На них запечатлены тела убитых в боях членов курдской группировки.

Боестолкновения и авиаудары

11 февраля попытки турецких войск закрепиться в районе Гаре продолжились.

Военное крыло «Рабочей партии Курдистана» заявило о столкновениях у населенного пункта Сияне, где накануне был высажен турецкий вертолетный десант. Курдские журналисты утверждают, что военнослужащие ВС Турции попали в окружение и находятся под постоянным огнем, а все попытки их эвакуации якобы закончились неудачей. Однако никаких доказательств этому курды не предоставили.

Çoğu rütbeli 30’un üzerinde askerin öldüğü, bir kısmının da hala Siyane alanında gerillanın kuşatması altında. Dünden bu yana ‘kurtarma birliklerini’ kurtarmak için Türk ordusunun defalarca girişimlerde bulunduğu ama gerillanın direnişi sonucu geri çekildikleri belirtiliyor. — Doğan Çetin (@h_dogancetin) February 11, 2021

На протяжении суток турецкие ВВС атаковали объекты РПК на севере Ирака. В воздухе были замечены истребители, вертолеты и ударные БЛА Bayraktar TB2. Иракские источники сообщили о нанесении авиаудара по одной из тюрем «Рабочей партии Курдистана» в деревне Аль-Амадия.

#عاجل



قصف عنيف بالمسيرات التركية من طراز TB2 داخل محافظة دهوك شمال العراق وانباء اولية عن استهداف سجن لعناصر حزب العمال الكوردستاني. — ناصر 3 (@IUd6zxcvb123) February 11, 2021

Также турецкая авиация совершила налеты на позиции группировки у горы Кара к северо-востоку от Дахука. Атака продолжалась на протяжении нескольких часов.

الطائرات الحربية التركية شنت غارات منذ فجر اليوم على مواقع في جبل كاره في حدود محافظة دهوك حيث قامت بقصف عدة أماكن وما زال القصف مستمرا ...! pic.twitter.com/wJwp3rhEA6 — صفاء علي - Safa Ali (@Safa_Ali_89) February 11, 2021

Бомбардировке также были подвергнуты окрестности Гаре: по утверждениям курдских источников, в ходе одной из них был атакован лагерь военнопленных.

Gerçek bilgiler ancak savaş alanından ve tarafsız şekilde alınır, TC merkezli propaganda içeren haberlerden değil. https://t.co/0PEuSbixZd — Engin Yurtsever (@yurtsevere) February 11, 2021

Турецкая реакция

Официальные турецкие лица сделали несколько заявлений по поводу операции «Орлиный коготь-2». Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун назвал боевые действия на севере Ирака способом установить стабильность, обеспечить безопасность границ и избавиться от «террористической угрозы» с севера Ирака».

По его словам, борьба с «предательской террористической группировкой РПК» находится в шаге от завершения благодаря «решительной политике безопасности и быстро развивающейся оборонной промышленности». Алтун добавил, что цель операций против курдских организаций в Сирии и Ираке — не допустить создания «террористического коридора» на южных турецких границах.

Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye’ye düzenlediğimiz harekâtlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekâtlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2021

Находящийся на турецко-азербайджанских учениях в Карсе министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что борьба с РПК будет продолжаться до «уничтожения последнего террориста на севере Ирака». Также он рассказал о готовности Анкары внести вклад в увеличение боеспособности иракских вооруженных сил.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin korunmasıdır. pic.twitter.com/YLc27zu3BJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2021

Курдские призывы

На запуск турецкой операции на севере Ирака отреагировали различные курдские политические силы, в том числе – «Союз общин Курдистана» (KCK), куда входит РПК. Организация возложила вину за новый виток боевых действий не только на Анкару, но и на правительство в Багдаде и власти Иракского Курдистана.

В заявлении утверждается, что турецкие атаки были бы невозможны без согласия правящей в Эрбиле «Демократической партии Курдистана» Масуда Барзани. На это косвенно указывает прибытие участвующих в десанте под Гаре вертолетов не со стороны Турции, а с юга — территорий, подконтрольных местной курдской администрации. KCK поставил в укор Масуду Барзани его мягкую позицию в отношении Анкары: он не просто не осудил турецкое вторжение, но и фактически переложил вину на отряды РПК, которые отказались выходить из иракского Синджара.

Представители «Союза общин Курдистана» также отметили, что если раньше окрестности Гаре только подвергались авиаударам, то теперь вооруженные силы Турции проводят там десантную операцию и стремятся закрепиться в районе. Они посчитали это очередным подтверждением планов Анкары по будущей аннексии всей провинции Дахук, а затем — и города Мосула.

KCK'den Gare açıklaması:



????İşgal harekatı KDP'nin onayı olmadan mümkün değil.

????İşgal harekatının, komplonun 22.yıldönümünde gerçekleşmesi Kürtleri soykırıma uğratma amaçlıdır.

????Halkımız her yerde ayağa kalkarak işgali bozguna uğratma hamlesine katılmalı. pic.twitter.com/jduiX5axrA — Özgür Gündem (@OzgurrGundem) February 11, 2021

В этом же духе высказалась и «Партия демократического единства» (PYD), которая базируется на севере Сирии. Она призвала все курдские политические силы к единству в борьбе с вторжением Анкары, а также попросила ООН, крупные державы и правозащитные организации вмешаться и остановить турецкое наступление. О поддержке отрядов РПК заявила «Демократическая администрация автономного округа Шенгал» в иракском Синджаре, которая подчеркнула необходимость противостояния туркам и обвинила власти Иракского Курдистана в предательстве.

На подконтрольных курдской администрации территориях Сирии прошли демонстрации против операции «Орлиный коготь-2». Шествия с призывами остановить «турецкий фашизм и оккупацию» прошли в городах Дерик (Аль-Маликия), Амуда и Кобани (Айн эль-Араб).

К ним присоединились европейские сторонники курдского самоопределения, которые вышли на улицы Марселя, Цюриха, Базеля и Кельна.

Here some examples where actions took place yesterday and tonight:



In #Marseille, activists of the TCŞ (Revolutionary Youth Movement) marched through the streets of the French metropolis chanting "Murderer Erdoğan" and burning Bengal fires.#RiseUpAgainstFascism pic.twitter.com/Y6TJthHkFY — RiseUp4Rojava (@RISEUP4R0JAVA) February 11, 2021

Едва ли подобные шествия могут чем-то помочь отрядам РПК в горах Иракского Курдистана. В большей степени курдским партиям стоит обратить внимание на проблемы в собственных рядах.

Страх и ненависть

В середине дня в Сети стали распространяться сообщения о совместных атаках Турции и отрядов «Пешмерга» — военизированных формирований Иракского Курдистана — на позиции РПК в районе Гаре. Никаких подтверждений этому так и не появилось, однако новость мигом подхватили местные ресурсы и журналисты. Как же получилось, что недостоверная, непроверенная и маловероятная информация так легко воспринимается местным курдским населением и активистами?

Gare’de gerçekleşen saldırının TC ve KDP ortaklığıyla büyük bir işgale dönüşme ihtimali var. KDP’nin Roj peşmergeleri ile birlikte Gare’ye yönelik bir kuşatma başlattığı belirtiliyor. Gelişmeler Cemil Bayık’ın dikkat çektiği ‘kaçınılmaz Büyük savaş’ın işaretleri olabilir. — Doğan Çetin (@h_dogancetin) February 11, 2021

Ответ кроется в отсутствии даже видимости единства у многочисленных политических организаций курдов. В то время, как РПК противостоит турецким войскам на севере Ирака, сидящий в Эрбиле Масуд Барзани и его «Демократическая партия Курдистана» вполне официально сотрудничают с Анкарой и закрывают глаза на вторжения Турции вглубь иракской территории. Ни о какой всеобщей курдской солидарности и совместного противостояния туркам не идет и речи.

На этом фоне многочисленные демонстрации на севере Сирии, в Ираке и Европе, а также призывы к ООН и международным организациям остановить «Орлиный коготь-2» выглядят совершенно бесполезными. Мировое сообщество задается вопросом: если курды сами не могут определиться со своим отношением к действиям Анкары, то как в этом могут помочь другие государства?

Поэтому все медиа-кампании курдских активистов и СМИ вместе с заявлениями местных политических сил не приведут к какой-либо международной реакции на вторжение Турции.