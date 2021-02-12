Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донбасса. Однако жители ДНР и ЛНР выбрали свой путь — воссоединение с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал политический эксперт, член зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

В середине недели российский политический эксперт, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов приехал в Донецкую Народную Республику. Он побывал в прифронтовом поселке шахты 6/7, где 3 февраля был тяжело ранен мирный житель Григорий Рытенко. Эксперт рассказал о цели своей поездки в Донбасс. По его словам, он хотел сложить свое представление о том, как живет регион в условиях непрекращающейся семилетней войны.

«Много говорили о том важном документе, который приняла ДНР — доктрина «Русский Донбасс». От одного только названия понимаешь, какая истерика происходит на той стороне. Мне кажется, что это очень важный документ. Мы много говорим об идеологии. Хочу сказать, что у Донбасса она есть. Когда читаешь этот документ, понимаешь: мы — один народ и одна цивилизация», — сказал Куликов.

По словам политолога, ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе обостряется, поскольку украинские силовики в последнее время начали применять при обстрелах тяжелое вооружение. Однако, как утверждает Куликов, ополчение ДНР и ЛНР готово к горячей фазе войны.

«Есть еще один немаловажный аспект: когда я приехал, в 10 км от центра Донецка был бой. В последнее время ВСУ начали применять тяжелое вооружение. Были зафиксированы обстрелы из гаубиц калибром 122 мм и 152 мм. Все это прилетало по многострадальной Горловке. Кроме того, ранения получил гражданский. Поскольку чутье у местных жителей за семь лет войны сильно обострилось, они мне говорят, что все это неслучайно. Есть данные о подвозах в район Красноармейска разной техники, включая ЗРК «Бук». Донбасс собран и сосредоточен. Никто здесь не питает иллюзий. Донбасс каждый день уже семь лет подряд готов к бою», — указал Куликов.

На фоне непрекращающихся обстрелов со стороны армии Киева жители ДНР и ЛНР категорически отвергают даже саму возможность вновь вернуться в состав Украины. По словам Куликова, люди хотят воссоединения республик с Россией.

«В Донбассе жизнь тяжелая, но в последнее время произошел какой-то перелом, которого я раньше не наблюдал. Кстати, это связано с принятием доктрины. Многие люди, с которыми я беседовал, говорят так: «Мы считаем себя частью России. Хотелось бы формального воссоединения с РФ. Но мы считаем, что уже живем в России». Что касается Украины, то жители ДНР и ЛНР отвечают так: «Что хотите, то пусть с вами и происходит. Мы видим безумие, в котором вы живете, но Донбасс в доктора не нанимался. Вы просто к нам не лезьте. Надоели», — резюмировал Дмитрий Куликов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выполнение Украиной «Минска-2» по Донбассу. По его словам, Киев перестал скрывать упорное нежелание выполнять договоренности.