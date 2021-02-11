Российский режиссер рассказал о культурной катастрофе на Украине 



Почему у украинской культуры нет перспектив, и стоит ли российским артистам ожидать гастролей на Украине, рассказал художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, режиссер, продюсер Эдуард Бояков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В украинской культуре я не вижу ничего заметного. Там лишь проглядывается очевидный крен в сторону вестернизации всех процессов. Отмечу, недавно в медиа была информация о том, что украинский режиссер поставил клип для знаменитой американской рэперши. Также в этом проекте якобы участвовали многие украинские хореографы. Вот это все похоже на 90-е годы, когда также активно протекала вестернизация. Я не думаю, что украинская культура может выжить в этой ситуации», — заявил Эдуард Бояков, подчеркнув, что если не причислять Анну Ахматову, Михаила Булгакова и Николая Гоголя к украинским писателям, то список выдающихся деятелей культуры Украины окажется очень скудным.

Отметим, американская хип-хоп-исполнительница Cardi B представила трек «Up» и клип на него, режиссером которого стала украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Продюсер также объяснил, что российским артистам не стоит ожидать гастролей на Украине.

«Думаю, что на Украине серьезный государственный русский театр не сможет быть представлен сегодня, потому к нам относятся как к идеологическим противникам. Если они не регистрируют российскую вакцину и закрывают русскоязычные каналы, то что можно говорить о театре. Хотя мои коллеги с большой охотой поехали бы туда, чтобы показать высокое российское искусство», — заявил режиссер, подчеркнув, что украинская культура может окрепнуть и развиваться только в диалоге с Россией.

Ранее ФАН сообщал, киевские аналитики и эксперты находятся в шоке от решения режима Владимира Зеленского одномоментно, вопреки всем законам, прекратить вещание трех оппозиционных новостных телеканалов. Они собирают спецбрифинги, на которых пытаются предугадать развитие ситуации в стране.