Москва, 11 февраля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала решение суда в Киеве об отказе в переименовании Московского проспекта в честь националиста Степана Бандеры.

По словам Поклонской, это связано с тем, что народ Украины хочет беречь свою культуру и историю.

«Это надо рассматривать как нормальное и адекватное внутригосударственное решение суверенной Украины. Здесь нет связи с Москвой», — заявила парламентарий.

Поклонская добавила, что на Украине живут обычные люди, которые точно также ценят свою историю и культурное наследие.

Ранее окружной административный суд Киева отменил решение Горсовета от 2016 года, согласно которому Московский проспект переименовывается в честь Бандеры. Власти решили обжаловать решение суда.

На минувшей неделе Киев признал, что около 50% жителей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донецкой и Луганской областей не имеют финансовой возможности не только оплачивать коммунальные тарифы, но и покупать себе качественную еду и одежду.