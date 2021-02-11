Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова прочитала стихи на китайском языке

Москва, 11 февраля. Популярная фигуристка Татьяна Навка, помимо своих спортивных достижений, еще и отличная мама и жена. Ее супруг пресс-секретарь Дмитрий Песков и пара не скрывает своего счастья. Семья воспитывает детей от предыдущих отношений и общую дочь — Надю. Шестилетняя девочка занимается балетом, фигурным катанием. Даже во время пандемии девочка не переставала тренироваться, — пишет Teleprogramma.pro.
Родители стараются дать девочке качественное дошкольное образование. Надежда учит английский и китайский язык. И 11 февраля, в самый канун китайского Нового года, Татьяна Навка решила продемонстрировать знания дочери. Она сфотографировала наследницу в алом платье с рюшами, голову украшала коса. Девочка с выражением читала стихотворение на китайском языке, посвященное году быка.
«Последний день уходящего года Крысы по восточному календарю, а это значит, что в ночь с 11 на 12 февраля наступает китайский Новый год! Уже окончательно, по всем календарям вступает в силу Новый 2021 год! Поэтому спешим поздравить вас с Надюшей!» — подписала публикацию Татьяна.
Подписчики Навки не смогли скрыть умиления от стараний девочки. Они засыпали наследницу пресс-секретаря президента и фигуристки комплиментами.
«Наша любимая», — заявила певица Жасмин. «Куколка!», «Какая тоненькая девочка! Настоящая фигуристка!», «Какой чудесный ребенок», «В будущем как ей пригодятся языки», «Малышка какая», «Платье прекрасное», «Прелесть, а не ребенок», «Хорошо произносит все», — написали поклонники под публикацией.
Не так давно, Татьяна Навка вместе с дочерью посетила вечеринку для детей дочери певицы Жасмин — Маргариты. Девочке исполнилось девять лет, поэтому родители не скупились на торжество.