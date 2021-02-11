Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова прочитала стихи на китайском языке

Москва, 11 февраля. Популярная фигуристка Татьяна Навка, помимо своих спортивных достижений, еще и отличная мама и жена. Ее супруг пресс-секретарь Дмитрий Песков и пара не скрывает своего счастья. Семья воспитывает детей от предыдущих отношений и общую дочь — Надю. Шестилетняя девочка занимается балетом, фигурным катанием. Даже во время пандемии девочка не переставала тренироваться, — пишет Teleprogramma.pro.

Родители стараются дать девочке качественное дошкольное образование. Надежда учит английский и китайский язык. И 11 февраля, в самый канун китайского Нового года, Татьяна Навка решила продемонстрировать знания дочери. Она сфотографировала наследницу в алом платье с рюшами, голову украшала коса. Девочка с выражением читала стихотворение на китайском языке, посвященное году быка.