Народная милиция ЛНР зафиксировала несколько взрывов на позициях ВСУ в Донбассе

Луганск, 11 февраля. УНМ ЛНР сообщает о взрывах на подконтрольных Киеву территориях вблизи линии соприкосновения.

По информации офицера пресс-службы управления оборонного ведомства Республики (УНМ ЛНР) Ивана Филипоненко, взрывы были зафиксированы в селах Орехово и пгт Луганское.

«Нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово, а также на позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Луганское в ходе проведения инженерных работ», — информирует представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «Большой семерки». В официальном сообщении офиса президента Украины говорилось, что в рамках рабочей поездки Зеленский планирует пообщаться с военнослужащими на передовой в зоне так называемой «Операции объединенных сил». В то же время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предрек Украине потерю еще двух городов — Мариуполя и Херсона, сообщает телеканал «360».