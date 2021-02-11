Сосновский: Милов, Ярмыш и Албуров не нужны «первым лицам» ФБК за границей

Александр Сосновский оценил ситуацию с соратниками Алексея Навального, находящимися за рубежом под защитой Запада. По мнению эксперта, «первые лица» российской оппозиции останутся в Европе надолго и за границей им не нужны рядовые «исполнители», такие как Владимир Милов, Кира Ярмыш и Георгий Албуров.

Власти Литвы отказались по требованию России задержать менеджера проектов ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова, находящегося в межгосударственном розыске по делу о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Позиция Вильнюса в очередной раз подтвердила, что ближайшие соратники Навального находятся под защитой своих западных кураторов. Именно по этой причине в Европе остаются исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и директор организации Иван Жданов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский заявил, что на Западе готовят некое «сборище», куда собирают всех возможных оппозиционеров. Это делается для того, чтобы создать и показать существование такой линейки, которая якобы способна повести за собой все общество. Поэтому, как считает эксперт, накануне в Германию улетела и Юлия Навальная.

При этом Сосновский убежден, что оставшихся в России членов команды оппозиционера за границу перевозить не будут, так как в этом нет никакой необходимости. По его словам, юрист ФБК Любовь Соболь не сможет уехать, так как находится под домашним арестом. К тому же ей будет отведена отдельная роль, и об этом говорят лозунги, которыми Леонид Волков призывает людей к участию в воскресном флешмобе с фонариками.

«Они ведь символисты, используют многие символы, поэтому «любовь сильнее страха» — это не просто лозунг, это имя Любовь — Любовь Соболь. Поэтому я думаю, что они очень четко будут разделять. Да, и сердечко еще, кстати, которое показывал Навальный в зале суда своей супруге. Поэтому вот две женщины, между которыми и будут пытаться каким-то образом разделить власть. С одной стороны — Соболь, находящаяся в России, с другой стороны — Навальная, которая, я думаю, тоже вернется в Россию, но себя просто поставит в один ряд с Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. — Прим. ред.)», ­— объяснил Сосновский.

Относительно Милова, Ярмыш и Албурова политолог выразил однозначное мнение, подчеркнув, что они в принципе не нужны Волкову и Жданову за границей, так как они из «разряда исполнителей», которых необходимо отделять от «первых лиц» команды Навального. По мнению Сосновского, эти основные действующие лица российской оппозиции в ближайшем будущем в Россию не вернутся.

«Вернутся они только в том случае, если они будут уверены, что уже вся их подноготная никакой роли не играет и никто их не арестует. То есть если их сторона победит. Но поскольку это на сто процентов не произойдет, то я думаю, что ближайшие лет тридцать им придется жить за рубежом и вот там вести свою какую-то политическую работу», — объяснил Александр Сосновский.

Он также напомнил, что во времена Советского Союза в Германии работало издательство под названием «Посев». Его сотрудники вели подрывную работу, издавали антисоветские листовки, выпускали газеты и готовили «своих различных лидеров».

«Вот, Запад идет по этому же пути, для них это все понятно. Вот такое они будут создавать и создают. Это будет новый такой подрывной центр», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Сосновский заявлял, что в самое ближайшее время Юлию Навальную пригласят в Европу и «начнут поднимать» в качестве нового руководителя структур своего супруга, находящегося под арестом. Включиться в эту работу ей ничего не стоит, так как она понимает всю эту систему, однако самое большое противодействие ей будут оказывать в первую очередь Любовь Соболь и Мария Певчих.