«В пепел!» — История ядерного противостояния сверхдержав. Часть первая

С приходом к власти в Вашингтоне Джо Байдена, возобновилась тема ядерного противостояния России и США. При этом, в самом противоречивом ключе. С одной стороны, в начале февраля состоялось продление договора о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Это, фактически, последний глобальный договор между Россией и Штатами в сфере ядерного оружия. Многие, не без оснований полагают, что эта договоренность между двумя ядерными державами то немногое, что на уровне международного права удерживает мир от ядерного апокалипсиса.

С другой – буквально на днях, практически одновременно с продлением договора по стратегическим наступательным вооружениям, глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричард публично заявил: «существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия». При этом, естественно, адмирал говорит о том, что Россия и Китай первыми запустят ракеты «в случае угрозы своему политическому строю». Однако, это стандартная риторика американских военных и чиновников применительно к государствам, которые чем-то неудобны для Америки: «они могут напасть первыми, поэтому давайте мы примем превентивные меры».

Меры, к слову, принимались активно и при Дональде Трампе, а теперь и при Байдене. К примеру, пару недель назад американский флот в черноморской акватории получил самое крупное пополнение с 2017 года. Впрочем, это еще не «ядерное противостояние», как таковое. Но и шаги в этом направлении США ведут довольно давно.

Показателен в этом отношении инцидент от 12 июля 2020 года, когда над водами Черного моря появились американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, которые отрабатывали пуск противокорабельных ракет AGM-158C LRASM по российскому Черноморскому флоту. B-1B Lancer – это тот тип самолетов, который запросто может быть оснащен ядерными ракетами и бомбами. И тогда ударом по кораблям дело не ограничится.

Такая военная активность Штатов у российских границ (а есть мнение, что активность эта будет только усиливаться), это повод вспомнить об истории противостояния Великих Держав в контексте гонки ядерных вооружений. И о том, как и почему США стремятся продемонстрировать свою военную силу именно в непосредственной близости от российской, а ранее – советской территории. Не только с точки зрения большой и актуальной политики, но и с точки зрения психологии и массовых американских страхов периода «холодной войны».

И начать здесь стоит даже не с США, а с Британии и с конца весны 1945 года. Уже 22 мая 1945 года британские стратеги разработали план «Немыслимое». Суть его заключалась в том, что в ближайшем будущем может случиться военное противостояние США и Британии с одной стороны, и СССР – с другой. План предполагал в том числе и своеобразный «блицкриг» англосаксов с вытеснением советского контингента из Польши. И недопущение усиления Советов в Европе с максимальным оттеснением сил СССР на Восток. Инициатором этого плана был непосредственно Уинстон Черчилль, который уже в тот момент начал видеть в СССР главную угрозу для всего «свободного мира». К слову, план даже имел точную дату начала военных действий – 1 июля 1945 года.

Собственно, в этом контексте можно воспринимать и Фултонскую речь Черчилля в начале марта 1946 года, суть которой была в том, что США, Британия и другие страны, говорящие на английском языке, должны выстраивать свои отношения с СССР на основе военного доминирования.

Впрочем, на тот момент Штаты ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки уже продемонстрировали свое тотальное военное превосходство, да и сами разрабатывали планы куда серьёзнее, чем «Немыслимое». Первой из известных подобных доктрин была «Тоталити», разработка которой была начата в октябре 1945 года. Советские и позже российские историки утверждают, что это была наступательная доктрина, которая заключалась в том, чтобы сбросить на важнейшие военные и промышленные объекты СССР 20-30 атомных бомб. С американской же стороны, популяризатор физики, американец японского происхождения Мичио Каку в своей книге «To Win a Nuclear War: The Pentagon’s Secret War Plans» пишет о том, что и план был сугубо оборонительный, и ядерных ударов не предполагал. Поскольку бомб у США на тот момент не было в достаточном количестве, да и со средствами доставки были проблемы. С другой стороны, тот же Каку указывает, что существовал доклад «Стратегическая уязвимость СССР для ограниченного воздушного нападения» от декабря 1945 года, в котором как раз о такой ядерной бомбардировке говорилось.

Есть версия и о том, что план «Тоталити» был информационной уловкой по отношению к СССР. Цель этой уловки была в том, чтобы спровоцировать Советский Союз на вложение максимума сил, средств и финансов именно в программу разработки ядерных вооружений. Но, с другой стороны, именно США начали ядерную гонку, и тоже вкладывали огромные средства в развитие этих военных технологий. Союз буквально с самого начала ядерной гонки занимал догоняющие позиции и выстраивал свои военные доктрины сугубо от обороны и противодействия потенциальным ядерным ударам и военной агрессии.

Так или иначе, план «Тоталити» стал первым в череде многих последующих аналогичных.

На уровне публичной политики, в марте 1947 года перед Конгрессом с программной речью выступил президент Гарри Трумэн. В этой речи он призвал к политике сдерживания СССР во всем мире. То есть, фактически, согласился с тезисами Фултонской речи Черчилля. Только выдвинул на лидирующие позиции в этом противостоянии именно США.

И нужно отметить, что Штаты в плане планомерной разработки самых чудовищных в отношении СССР планов действительно заняли первое место в мире. А реальности этим планам добавляла американская экономика, вошедшая в фазу небывалого роста после Второй Мировой Войны.

В Советском Союзе, было понимание того, что и Фултонская речь, и речь Трумэна – это очень тревожные сигналы, и разговор может идти не только о «ликвидации коммунистического влияния в Восточной Европе», а в принципе об уничтожении Союза, как факта реальности. Поэтому параллельно с ядерным проектом СССР наращивали количество ПВО. А также, немалую роль в обороне страны сыграли реактивные истребители-перехватчики, которые были в состоянии сбивать стратегические бомбардировщики на подступах. Есть версия, что именно этот оборонительный заслон и сдерживал западный мир от реализации своих военных планов в первые годы ядерного противостояния.

Собственно, именно поэтому США активно вложились в разработку реактивных бомбардировщиков, самым известным из которых, пожалуй, является Б-52. Однако, Б-52 встал на вооружение ВВС США только в 1955 году. А первые успешные испытания ядерной бомбы в СССР прошли в 1949. После этих советских испытаний, американские концепции ведения с СССР возможной ядерной войны несколько изменились. А негативная риторика только усилилась.

Однако, конец сороковых и начало пятидесятых – это, по большому счету только начало ядерной гонки, а также войны наступательных планов США и оборонительных мер СССР. О том, как развивалось это противостояние, и к чему в итоге привело, читайте в следующей части исторического исследования ФАН.