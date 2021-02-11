СБУ нашла схрон с оружием ВСУ в Донбассе

Луганск, 11 февраля. Сотрудники Службы безопасности Украины выявили тайник с боеприпасами, похищенными военнослужащими ВСУ.

О тайнике, обнаруженном в коллекторном колодце в Станично-Луганском районе, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Сотрудниками СБУ обнаружен схрон с боеприпасами в коллекторном колодце в Станично-Луганском районе, в котором находились: снайперская винтовка Драгунова СВД, четыре противотанковые гранаты, восемь ручных гранат РГН и более двух тысяч патронов разного калибра», - рассказал представитель ЛНР.

В СБУ рассказали журналистам, что тайник был организован в 2014 году якобы для проведения диверсий на территории, подконтрольной Киеву. Однако на самом деле в 80-й бригаде проводятся следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые причастны к хищениям оружия со склада бригады. В хищениях подозревается командир 3-го батальона 80-й бригады.

Недавно появилась информация об усиленном минировании украинскими военными территории Донбасса без специальных обозначений.