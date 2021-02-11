Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Гильермо Лассо прошел во второй тур президентских выборов в Эквадоре

Гильермо Лассо прошел во второй тур президентских выборов в Эквадоре
Кандидат от правых сил Гильермо Лассо занял второе место в первом туре президентских выборов в Эквадоре. Верховный избирательный совет (CNE) подтвердил, что он выходит во второй тур, который состоится 11 апреля.

Финишная прямая

CNE завершил подсчет голосов на президентских выборах. Окончательные данные: Андрес Араус победил в первом туре набрав 32,62% голосов. Второе место занял банкир Гильермо Лассо с 19,68% голосов. Это всего на 0,2% больше, чем у кандидата от партии «Пачакутик» Яку Переса. Разница между двумя претендентами на выход во второй тур составила чуть более 18 тысяч голосов.

Четвертое место занял Ксавье Эрвас — за него проголосовали 15,75% избирателей. Результат Эрваса можно назвать успехом: в ходе предвыборных опросов его кандидатуру поддерживали не более 4% респондентов.

Читать о ходе выборов в Эквадоре

«Невидимая рука из Брюсселя»

Яку Перес опережал Гильермо Лассо вплоть до вечера 10 февраля. Ситуация изменилась в пользу банкира в 19:00 по местному времени, когда CNE обработал более 97% бюллетеней. Кандидат от «Пачакутика» не согласен с объявленными результатами голосования и обвиняет своих оппонентов в сговоре с целью не допустить его во второй тур.

Вчера экологический активист заявил, что Андрес Араус, поддерживаемый сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа, «предпочел бы видеть во втором туре Лассо, чтобы легко его победить» (банкир участвует в президентских выборах с 2013 года и ни разу не смог выиграть).

Гильермо Лассо прошел во второй тур президентских выборов в Эквадоре

Перес утверждает, что духовный лидер корреистов лично вмешался в процесс подсчета голосов из Бельгии.

«Эти случаи — которые невозможно назвать случайностями — происходят, когда вмешивается некая невидимая рука. Эта рука протянута из Бельгии (там сейчас находится Рафаэль Корреа), где не заинтересованы в том, чтобы во второй раунд прошел Яку Перес, а хотят увидеть во втором раунде Гильермо Лассо», — заявил вчера кандидат от партии «Пачакутик».

Бывший президент Эквадора не стал сдерживать эмоций и резко ответил эко-активисту.

«По словам Яку Переса, произошло мошенничество, а виноват в нем Корреа, который манипулирует из Бельгии (сейчас я читаю лекции в Мексике). При этом в Верховный избирательный совет CNE входил его друг Трухильо (Хулио Сесар Трухильо. — Прим. ФАН), а президентом CNE является член «Пачакутика» (Диана Атамаинт, однопартиец Переса. – Прим. ФАН). Как они нам лгут!», — написал Корреа в своем Twitter.

«Карикатура на демократию»

Яку Перес узнал, что Лассо вышел на второе место, после встречи с избирательной комиссией провинции Гуаяс в городе Гуаякиль. Кандидат в президенты заявил, что «напрасно вел диалог с избирательными властями» о пересчете голосов.

«Это мерзкий обман. Мы находимся в театре, рассчитанном на дурной вкус. Они тянули до конца, чтобы совершить мошенничество», — сказал Перес, выступая перед своими сторонниками.

Яку Перес обвинил в мошенничестве CREO и UNES, и потребовал, чтобы Главное контрольное управление Эквадора провело проверку избирательных комиссий в провинциях Гуаяс, Манаби, Эсмеральдас, Лос-Риос, Эль-Оро и Пичинча. El Comercio пишет, что сторонники Переса собрались у здания избиркома в Гуаякиле и кричали, что «если Лассо победит, деревни поднимутся на протест».

Глава провинциального политического движения «Общественное единство» (Unidad Popular) Леонардо Хименес заявил, что полиция не дала сторонникам Яку Переса провести акции в поддержку своего кандидата у избирательных участков в провинциях Бабаойо и Гуаяс.

«Полицейский сказал мне, что приказ пришел сверху. Они хотят лишить нас права на мирный протест. Известно, что они хотят совершить мошенничество. Оказывается, есть протоколы, в которых нет ни одного голоса за Яку. Есть интересы Лассо и самого Корреа, который знает, что с Лассо ему будет легко», — утверждает активист.

В свете последних событий Яку Перес решил сменить стратегию. Ранее кандидат в президенты высказывался против масштабных акций протеста, однако теперь призвал своих избирателей во всех городах выйти на мирные шествия. Источники в социальных сетях сообщают, что 200 членов партии «Пачакутик» и сам кандидат организовали протестную акцию перед зданием Верховного избирательного совета в столичном городе Кито. 

Новости партнеров