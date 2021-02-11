Гильермо Лассо прошел во второй тур президентских выборов в Эквадоре

Кандидат от правых сил Гильермо Лассо занял второе место в первом туре президентских выборов в Эквадоре. Верховный избирательный совет (CNE) подтвердил, что он выходит во второй тур, который состоится 11 апреля.
Финишная прямая
CNE завершил подсчет голосов на президентских выборах. Окончательные данные: Андрес Араус победил в первом туре набрав 32,62% голосов. Второе место занял банкир Гильермо Лассо с 19,68% голосов. Это всего на 0,2% больше, чем у кандидата от партии «Пачакутик» Яку Переса. Разница между двумя претендентами на выход во второй тур составила чуть более 18 тысяч голосов.
#CNECuidaTuVoto ????️| Con corte a las 10h00 de este jueves 11 de febrero, este es el avance en el procesamiento de las actas correspondientes a la dignidad de binomio presidencial. Recuerda informarte a través de nuestros canales oficiales:— cnegobec (@cnegobec) February 11, 2021
➡️https://t.co/7jydYZoM65
➡️#CNEApp ???? pic.twitter.com/ufEQSDLrSC
Четвертое место занял Ксавье Эрвас — за него проголосовали 15,75% избирателей. Результат Эрваса можно назвать успехом: в ходе предвыборных опросов его кандидатуру поддерживали не более 4% респондентов.
«Невидимая рука из Брюсселя»
Яку Перес опережал Гильермо Лассо вплоть до вечера 10 февраля. Ситуация изменилась в пользу банкира в 19:00 по местному времени, когда CNE обработал более 97% бюллетеней. Кандидат от «Пачакутика» не согласен с объявленными результатами голосования и обвиняет своих оппонентов в сговоре с целью не допустить его во второй тур.
Вчера экологический активист заявил, что Андрес Араус, поддерживаемый сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа, «предпочел бы видеть во втором туре Лассо, чтобы легко его победить» (банкир участвует в президентских выборах с 2013 года и ни разу не смог выиграть).
Перес утверждает, что духовный лидер корреистов лично вмешался в процесс подсчета голосов из Бельгии.
«Эти случаи — которые невозможно назвать случайностями — происходят, когда вмешивается некая невидимая рука. Эта рука протянута из Бельгии (там сейчас находится Рафаэль Корреа), где не заинтересованы в том, чтобы во второй раунд прошел Яку Перес, а хотят увидеть во втором раунде Гильермо Лассо», — заявил вчера кандидат от партии «Пачакутик».
Бывший президент Эквадора не стал сдерживать эмоций и резко ответил эко-активисту.
«По словам Яку Переса, произошло мошенничество, а виноват в нем Корреа, который манипулирует из Бельгии (сейчас я читаю лекции в Мексике). При этом в Верховный избирательный совет CNE входил его друг Трухильо (Хулио Сесар Трухильо. — Прим. ФАН), а президентом CNE является член «Пачакутика» (Диана Атамаинт, однопартиец Переса. – Прим. ФАН). Как они нам лгут!», — написал Корреа в своем Twitter.
De acuerdo a Carlos -Yaku- Pérez, se CONSUMIÓ el fraude, y la culpa es de Correa manipulando desde Bélgica (estoy dando conferencias en México).— Rafael Correa (@MashiRafael) February 11, 2021
Sin embargo, el CNE fue puesto por su amigo Trujillo, y la presidenta es de PK.
¡Cómo nos mienten! pic.twitter.com/sCYufi6H8I
«Карикатура на демократию»
Яку Перес узнал, что Лассо вышел на второе место, после встречи с избирательной комиссией провинции Гуаяс в городе Гуаякиль. Кандидат в президенты заявил, что «напрасно вел диалог с избирательными властями» о пересчете голосов.
«Это мерзкий обман. Мы находимся в театре, рассчитанном на дурной вкус. Они тянули до конца, чтобы совершить мошенничество», — сказал Перес, выступая перед своими сторонниками.
@yakuperezg asegura que el Fraude electoral está hecho, pedirán a l Contraloria una revisión informática de votos en cinco provincias, entre ellas Guayas, El Oro, Esmeraldas entre otras #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/lbbKQMXPTV— César Velastegui (@cesarvelastegui) February 10, 2021
Яку Перес обвинил в мошенничестве CREO и UNES, и потребовал, чтобы Главное контрольное управление Эквадора провело проверку избирательных комиссий в провинциях Гуаяс, Манаби, Эсмеральдас, Лос-Риос, Эль-Оро и Пичинча. El Comercio пишет, что сторонники Переса собрались у здания избиркома в Гуаякиле и кричали, что «если Лассо победит, деревни поднимутся на протест».
Глава провинциального политического движения «Общественное единство» (Unidad Popular) Леонардо Хименес заявил, что полиция не дала сторонникам Яку Переса провести акции в поддержку своего кандидата у избирательных участков в провинциях Бабаойо и Гуаяс.
«Полицейский сказал мне, что приказ пришел сверху. Они хотят лишить нас права на мирный протест. Известно, что они хотят совершить мошенничество. Оказывается, есть протоколы, в которых нет ни одного голоса за Яку. Есть интересы Лассо и самого Корреа, который знает, что с Лассо ему будет легко», — утверждает активист.
Tras el ‘estancamiento’ del conteo en el CNE, sectores sociales y políticos de la provincia de Los Ríos anunciaron marchas pacíficas para proteger los votos de quien, a su criterio, fue el segundo más votado en el proceso electoral del pasado 7 de febrero.https://t.co/QmnxYofHq6— juan govea a (@jmga1961) February 11, 2021
В свете последних событий Яку Перес решил сменить стратегию. Ранее кандидат в президенты высказывался против масштабных акций протеста, однако теперь призвал своих избирателей во всех городах выйти на мирные шествия. Источники в социальных сетях сообщают, что 200 членов партии «Пачакутик» и сам кандидат организовали протестную акцию перед зданием Верховного избирательного совета в столичном городе Кито.
Indígenas protestan por el resultado de las elecciones en Ecuador— RT en Español (@ActualidadRT) February 11, 2021
Más de 200 partidarios del mayor partido político indígena de Ecuador protestaron el 10 de febrero en Quito por el resultados de las elecciones denunciando que se produjo un fraude electoral pic.twitter.com/crTXc1E393