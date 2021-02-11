Гильермо Лассо прошел во второй тур президентских выборов в Эквадоре



Кандидат от правых сил Гильермо Лассо занял второе место в первом туре президентских выборов в Эквадоре. Верховный избирательный совет (CNE) подтвердил, что он выходит во второй тур, который состоится 11 апреля.

Финишная прямая

CNE завершил подсчет голосов на президентских выборах. Окончательные данные: Андрес Араус победил в первом туре набрав 32,62% голосов. Второе место занял банкир Гильермо Лассо с 19,68% голосов. Это всего на 0,2% больше, чем у кандидата от партии «Пачакутик» Яку Переса. Разница между двумя претендентами на выход во второй тур составила чуть более 18 тысяч голосов.

#CNECuidaTuVoto ????️| Con corte a las 10h00 de este jueves 11 de febrero, este es el avance en el procesamiento de las actas correspondientes a la dignidad de binomio presidencial. Recuerda informarte a través de nuestros canales oficiales:

➡️https://t.co/7jydYZoM65

➡️#CNEApp ???? pic.twitter.com/ufEQSDLrSC — cnegobec (@cnegobec) February 11, 2021

Четвертое место занял Ксавье Эрвас — за него проголосовали 15,75% избирателей. Результат Эрваса можно назвать успехом: в ходе предвыборных опросов его кандидатуру поддерживали не более 4% респондентов.

«Невидимая рука из Брюсселя»

Яку Перес опережал Гильермо Лассо вплоть до вечера 10 февраля. Ситуация изменилась в пользу банкира в 19:00 по местному времени, когда CNE обработал более 97% бюллетеней. Кандидат от «Пачакутика» не согласен с объявленными результатами голосования и обвиняет своих оппонентов в сговоре с целью не допустить его во второй тур.

Вчера экологический активист заявил, что Андрес Араус, поддерживаемый сторонниками экс-президента Рафаэля Корреа, «предпочел бы видеть во втором туре Лассо, чтобы легко его победить» (банкир участвует в президентских выборах с 2013 года и ни разу не смог выиграть).

Перес утверждает, что духовный лидер корреистов лично вмешался в процесс подсчета голосов из Бельгии.

«Эти случаи — которые невозможно назвать случайностями — происходят, когда вмешивается некая невидимая рука. Эта рука протянута из Бельгии (там сейчас находится Рафаэль Корреа), где не заинтересованы в том, чтобы во второй раунд прошел Яку Перес, а хотят увидеть во втором раунде Гильермо Лассо», — заявил вчера кандидат от партии «Пачакутик».

Бывший президент Эквадора не стал сдерживать эмоций и резко ответил эко-активисту.

«По словам Яку Переса, произошло мошенничество, а виноват в нем Корреа, который манипулирует из Бельгии (сейчас я читаю лекции в Мексике). При этом в Верховный избирательный совет CNE входил его друг Трухильо (Хулио Сесар Трухильо. — Прим. ФАН), а президентом CNE является член «Пачакутика» (Диана Атамаинт, однопартиец Переса. – Прим. ФАН). Как они нам лгут!», — написал Корреа в своем Twitter.

De acuerdo a Carlos -Yaku- Pérez, se CONSUMIÓ el fraude, y la culpa es de Correa manipulando desde Bélgica (estoy dando conferencias en México).

Sin embargo, el CNE fue puesto por su amigo Trujillo, y la presidenta es de PK.

¡Cómo nos mienten! pic.twitter.com/sCYufi6H8I — Rafael Correa (@MashiRafael) February 11, 2021

«Карикатура на демократию»

Яку Перес узнал, что Лассо вышел на второе место, после встречи с избирательной комиссией провинции Гуаяс в городе Гуаякиль. Кандидат в президенты заявил, что «напрасно вел диалог с избирательными властями» о пересчете голосов.

«Это мерзкий обман. Мы находимся в театре, рассчитанном на дурной вкус. Они тянули до конца, чтобы совершить мошенничество», — сказал Перес, выступая перед своими сторонниками.

@yakuperezg asegura que el Fraude electoral está hecho, pedirán a l Contraloria una revisión informática de votos en cinco provincias, entre ellas Guayas, El Oro, Esmeraldas entre otras #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/lbbKQMXPTV — César Velastegui (@cesarvelastegui) February 10, 2021

Яку Перес обвинил в мошенничестве CREO и UNES, и потребовал, чтобы Главное контрольное управление Эквадора провело проверку избирательных комиссий в провинциях Гуаяс, Манаби, Эсмеральдас, Лос-Риос, Эль-Оро и Пичинча. El Comercio пишет, что сторонники Переса собрались у здания избиркома в Гуаякиле и кричали, что «если Лассо победит, деревни поднимутся на протест».

Глава провинциального политического движения «Общественное единство» (Unidad Popular) Леонардо Хименес заявил, что полиция не дала сторонникам Яку Переса провести акции в поддержку своего кандидата у избирательных участков в провинциях Бабаойо и Гуаяс.

«Полицейский сказал мне, что приказ пришел сверху. Они хотят лишить нас права на мирный протест. Известно, что они хотят совершить мошенничество. Оказывается, есть протоколы, в которых нет ни одного голоса за Яку. Есть интересы Лассо и самого Корреа, который знает, что с Лассо ему будет легко», — утверждает активист.

Tras el ‘estancamiento’ del conteo en el CNE, sectores sociales y políticos de la provincia de Los Ríos anunciaron marchas pacíficas para proteger los votos de quien, a su criterio, fue el segundo más votado en el proceso electoral del pasado 7 de febrero.https://t.co/QmnxYofHq6 — juan govea a (@jmga1961) February 11, 2021

В свете последних событий Яку Перес решил сменить стратегию. Ранее кандидат в президенты высказывался против масштабных акций протеста, однако теперь призвал своих избирателей во всех городах выйти на мирные шествия. Источники в социальных сетях сообщают, что 200 членов партии «Пачакутик» и сам кандидат организовали протестную акцию перед зданием Верховного избирательного совета в столичном городе Кито.