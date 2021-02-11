Правящая партия ЦАР подтвердила бегство боевиков перед натиском армии страны

Банги, 11 февраля. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) не могут противостоять наступлению армии ЦАР (FACA) и бегут от нее, бросая ранее захваченные позиции. С таким заявлением выступила правящая партия страны «Движение объединенные сердца» (MCU).

Политбюро MCU опубликовало пресс-релиз об успехах сил FACA, который опровергает слухи о добровольном освобождении транспортного коридора между столицей ЦАР и Камеруном со стороны радикалов, что подтверждает полный упадок CPC.

Партия отмечает, что освобождение торговых маршрутов стало заслугой армии, обучением которой занимаются российские инструкторы. Дополнительную помощь FACA оказали военнослужащие Руанды и миротворцы ООН.

Ранее бойцы FACA приступили к последнему этапу зачистки коридора к внешней границе ЦАР. После освобождения города Буар они выдвинулись в направлении Белоко — населенного пункта на самой границе с Камеруном.