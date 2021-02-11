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ЦАР

Правящая партия ЦАР подтвердила бегство боевиков перед натиском армии страны

Правящая партия ЦАР подтвердила бегство боевиков перед натиском армии страны

Банги, 11 февраля. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) не могут противостоять наступлению армии ЦАР (FACA) и бегут от нее, бросая ранее захваченные позиции. С таким заявлением выступила правящая партия страны «Движение объединенные сердца» (MCU).

Политбюро MCU опубликовало пресс-релиз об успехах сил FACA, который опровергает слухи о добровольном освобождении транспортного коридора между столицей ЦАР и Камеруном со стороны радикалов, что подтверждает полный упадок CPC.

Партия отмечает, что освобождение торговых маршрутов стало заслугой армии, обучением которой занимаются российские инструкторы. Дополнительную помощь FACA оказали военнослужащие Руанды и миротворцы ООН.

Ранее бойцы FACA приступили к последнему этапу зачистки коридора к внешней границе ЦАР. После освобождения города Буар они выдвинулись в направлении Белоко — населенного пункта на самой границе с Камеруном.

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