Составлен список видов приложений, которые нужно удалить со смартфона

Москва, 11 февраля. Владельцы смартфонов часто устанавливают на свои устройства не только бесполезные, но и вредные приложения. Названы пять видов программ, которые стоит немедленно удалить с девайса.

Определители GetContact и Truecaller не только позволяют узнать имя человека, который звонил с неизвестного номера, но и выдают ваши данные. Кроме того, такие приложения собирают в свои базы информацию из вашей телефонной книги, поэтому их стоит удалить.

Бесполезными являются приложения для экономии заряда аккумулятора. Обычно они просто закрывают самые «тяжелые» программы. Удалить можно и так называемые очистители памяти. Они действуют почти как приложения для продления срока работы батареи и дают лишь кратковременный эффект.

Еще один тип приложений, которые можно спокойно удались с девайса — фонарики. Сейчас они встраиваются в любой смартфон. То же самое касается сканеров QR-кодов и документов, которые предустановлены практически на любых устройствах, пишет «Российская газета».

Ранее владельцев смартфонов на операционной системе Android предупредили об опасности популярного приложения. В программу добавили вредоносный код, запускающий рекламу.