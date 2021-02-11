Глава МИД ЦАР обсудила с президентом Камеруна необходимость ликвидации боевиков

Яунде, 11 февраля. Действия боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в ЦАР несут угрозу для всего региона. С таким заявлением вышла к прессе глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон после встречи с президентом Камеруна Полем Бийя.

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики передала послание президента Фостен-Арканжа Туадера главе Камеруна в рамках поездки в Яунде 10 февраля. В обращении отмечаются многочисленные попытки боевиков CPC дестабилизировать обстановку в стране, что несет негативные последствия и для соседних с ЦАР государств.

Также в послании Туадера подчеркивается значимость экономических связей ЦАР и Камеруна. В частности, трассы Банги — Дуала, по которой идет поток товаров первой необходимости.

Не менее важной является помощь Камеруна по линии многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Наряду с инструкторами из РФ и руандийскими военнослужащими, миротворцы приложили значительные усилия, чтобы власти ЦАР смогли провести демократические выборы президента и членов Национальной Ассамблеи.

В заключение Байпо-Темон сообщила прессе, что президент Туадера призвал членов «Международной конференции региона Великих озер» (ICGLR), в том числе Камерун, принять участие в будущем саммите, чтобы обсудить возможные пути решения кризиса в ЦАР.