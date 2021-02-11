В Боливии создали крупнейшую солнечную электростанцию в мире

Ла-Пас, 11 февраля. Новая солнечная электростанция заработала в боливийском департаменте Оруро. Она является крупнейшей и наиболее высоко расположенной солнечной электростанцией в мире, сообщает издание El Dinero.

Суммарная мощность электростанция мощностью свыше 100 МВт. Она расположена в общине Анкотанга департамента Оруро, на высоте более 3700 метров над уровнем моря. Новая станция состоит из более 300 тыс. фотоэлектрических панелей и занимает площадь 214 га.

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El presidente @LuchoXBolivia inauguró, este miércoles en #Oruro, la II Fase de la Planta Solar Fotovoltaica que proveerá 50 megavatios (MW) de energía limpia y renovable para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Fotos: Bolivia tv pic.twitter.com/X2CQWCqz5Q — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) February 10, 2021

Первая фаза работ была завершена в сентябре 2019 года при бывшем президенте Эво Моралесе. Заключительная фаза работ должна была закончиться в марте 2020 года, однако в итоге электростанция была запущена на год позже, — в день, когда департамент Оруро отмечает 240-летие со дня освобождения от Испании.

Электростанция была построена Национальной электрической компанией Боливии (ENDE) за счет государственных средств, кредита в 68,6 млн долларов, предоставленного Французским агентством развития (AFD), и 14 млн долларов, выделенных ЕС.

«Продвижение возобновляемой энергии и борьба против климатических изменений, а также защита Пачамамы («Матери-Земли») — абсолютный приоритет для Европейского союза», — объявил посол ЕС в Боливии Майкл Докзи.

Increíble inauguración de la planta solar de Ancotanga, ubicada en Oruro,la capital del carnaval. Disfrute mucho de toda la ceremonia.Con miras al futuro ¡ El compromiso de la ue con Bolivia continua ! ???????? ???????? 1/2 @LuchoXBolivia @LaramaDavid @RogelioMayta_Bo pic.twitter.com/oceRHJzqLH — Michael Dóczy (@MDoczy) February 10, 2021

Президент Боливии Луис Арсе назвал постройку электростанции ответом на «два вызова», с которыми столкнулось его правительство: содействием экономическому развитию после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и защита окружающей среды.

[Hilo] Inauguramos la II Fase de la Planta Solar Fotovoltaica de #Oruro. Avanzamos en la sustitución de la matriz energética para utilizar energía limpia y renovable. Generamos desarrollo económico y garantizamos energía eléctrica para el departamento, cuidando a la Pachamama. pic.twitter.com/tsp2sWDUgc — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) February 10, 2021

Арсе указал, что существенная часть энергии в стране производится на термоэлектрических станциях, использующих природный газ. Новая электростанция позволит Боливии приблизиться к производству чистой энергии и существенно сократить выбросы парниковых газов.

Правительство Боливии неоднократно заявляло, что стремится перейти к использованию возобновляемых источников энергии. Согласно целям правительства, к 2025 году 70% производимой в стране электроэнергии должны производиться на основе энергии ветра, солнечной энергии и гидроэнергии.