Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

В Боливии создали крупнейшую солнечную электростанцию в мире

В Боливии создали крупнейшую солнечную электростанцию в мире

Ла-Пас, 11 февраля. Новая солнечная электростанция заработала в боливийском департаменте Оруро. Она является крупнейшей и наиболее высоко расположенной солнечной электростанцией в мире, сообщает издание El Dinero.

Суммарная мощность электростанция мощностью свыше 100 МВт. Она расположена в общине Анкотанга департамента Оруро, на высоте более 3700 метров над уровнем моря. Новая станция состоит из более 300 тыс. фотоэлектрических панелей и занимает площадь 214 га.

Первая фаза работ была завершена в сентябре 2019 года при бывшем президенте Эво Моралесе. Заключительная фаза работ должна была закончиться в марте 2020 года, однако в итоге электростанция была запущена на год позже, — в день, когда департамент Оруро отмечает 240-летие со дня освобождения от Испании.

Электростанция была построена Национальной электрической компанией Боливии (ENDE) за счет государственных средств, кредита в 68,6 млн долларов, предоставленного Французским агентством развития  (AFD), и 14 млн долларов, выделенных ЕС.

«Продвижение возобновляемой энергии и борьба против климатических изменений, а также защита Пачамамы («Матери-Земли») — абсолютный приоритет для Европейского союза», — объявил посол ЕС в Боливии Майкл Докзи.

Президент Боливии Луис Арсе назвал постройку электростанции ответом на «два вызова», с которыми столкнулось его правительство: содействием экономическому развитию после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и защита окружающей среды.

Арсе указал, что существенная часть энергии в стране производится на термоэлектрических станциях, использующих природный газ. Новая электростанция позволит Боливии приблизиться к производству чистой энергии и существенно сократить выбросы парниковых газов.

Правительство Боливии неоднократно заявляло, что стремится перейти к использованию возобновляемых источников энергии. Согласно целям правительства, к 2025 году 70% производимой в стране электроэнергии должны производиться на основе энергии ветра, солнечной энергии и гидроэнергии.

Новости партнеров