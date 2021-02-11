Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия

Москва, 11 февраля. Юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия, сообщается в ее аккаунте в Twitter.

По версии следствия, группа лиц, среди которых была сторонница блогера Алексея Навального, несколько раз пыталась проникнуть в квартиру к пожилой женщине, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Соболь, отметили в Следственном комитете РФ, также ввела в заблуждение курьера, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и вошла в поезд дома.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин ранее заявил, что его подзащитная стала обвиняемой по делу о проникновении в жилище, сообщало Федеральное агентство новостей. О вторжении в квартиру она сама рассказала во время прямого эфира, который вела в день инцидента.