Сдавать комнату в коммуналке — только с согласия всех жильцов

Верховный суд разобрался со спором разных собственников нескольких комнат в коммунальной квартире.

Вас не спросили. А надо было?

Собственник не проживал в своей части коммуналки, а сдавал ее внаем троим приезжим. Они пользовались общим коридором, кухней и санузлом. Остальных собственников это не очень устраивало. Сначала новых жильцов попросили съехать мирно, а когда не получилось — пошли в суд. По первой инстанции дело рассмотрел Мещанский суд Москвы. Он запретил сдачу комнат без письменного согласия всех собственников. Верховный суд с этим согласился. В своем решении он указал, что пользоваться местами общего пользования в коммунальной квартире можно, лишь согласовав все детали между собственниками, и мнение каждого из них имеет значение. Законом хозяева одного жилья наделены одинаковыми правами.

Нынешний акт Верховного суда создает прецедент, по которому все собственники, несогласные с нахождением арендаторов в коммуналке, могут их выселить через суд, а на сдающих вполне законно пожаловаться участковому или в жилинспекцию.

Как договориться

По закону все собственники общей квартиры имеют право пользования местами общего пользования в ней. Коридор, ванная и туалет одинаковы для всех. Договориться удается не всегда, особенно когда дело касается коммунальных платежей за газ, воду и электричество. Часто конфликты возникают по поводу чистоты на кухне или курения одного из жильцов. Изредка дело доходит до ножа и убийства.

Предположим, вы хозяин комнаты в коммуналке. Как решить этот вопрос, не говоря ни одного резкого слова жильцу рядом с вами? Для начала надо разобраться, что именно вас не устраивает: время пользования ванной, очередность приготовления пищи, вредные привычки соседа или необходимость установки отдельных электросчетчиков и проводки для каждого жильца в МОПах.

Сформулируйте ваши требования на бумаге. Допишите туда слова «прошу вас», адресуйте документ соседу, назовите его «Претензия» и отправьте с предложением заключить соглашение об определении порядка пользования местами общего пользования. Установите срок для ответа.

Скорее всего, никакой реакции вы не увидите. Подождав оговоренное время, можете идти в суд по месту нахождения коммуналки с заявлением, в котором смело просите определить порядок пользования местами общего пользования в той форме, какой вы пожелаете. Суд разберется и примет законное решение.

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Проблема коммуналок

В России около 200 тысяч коммунальных квартир: только в одном Санкт-Петербурге их 70 тысяч с 230 тысячами семей, а в Москве — более 80 тысяч. Интересно, что новые коммуналки продолжают появляться до сих пор. Вызвано это тем, что несколько собственников, например, приняв наследство, по отдельности распродают свои доли, и вот снова в одной квартире несколько чужих друг другу семей.

По закону решение жилищного вопроса гражданина исключительно его проблема. Однако государство старается решить и его. Например, в Петербурге программа расселения коммуналок действует с 2008 года, и каждый год на ее реализацию правительство города тратит от 1 до нескольких миллиардов рублей. По расчетам Жилищного комитета Санкт-Петербурга, для успешного быстрого расселения региону требуется выделять на эти цели не менее 5 млрд рублей ежегодно. Иначе для ликвидации множества классических питерских коммуналок потребуется еще 25 лет.

Напомним, в Санкт-Петербурге, помимо расселения коммуналок, социальная часть бюджета предусматривает программу предоставления жилья многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.