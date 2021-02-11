Военный эксперт Дандыкин рассказал, чем закончатся «ядерные баталии» США и России

Применение ядерного оружия Соединенными Штатами приведет к большим человеческим и экономическим потерям. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность Запада подтвердить формулу Горбачева — Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта. Он указал на то, что в Вашингтоне «увлеченно и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия.

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование. Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что необходимо подтвердить формулу Горбачева — Рейгана, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Причем сделать это нужно как в двустороннем порядке, так и в более широком формате «ядерной пятерки» (неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием, в которое входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция).

Заметим, что формула Горбачева — Рейгана является документом о недопустимости ядерной войны. Его в 1985 году подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. В нем также говорится, что стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что применение ядерного оружия приведет к большим человеческим и экономическим потерям. Несмотря на это, США оставляют за собой право нанести ядерный удар по предполагаемому противнику.

«Применение ядерного оружия даже в ограниченном виде не приведет ни к чему хорошему. Это повлечет за собой большие человеческие и экономические потери. Но все же США оставляют за собой право первыми применять данное вооружение, в свою очередь в России действует оборонительная доктрина. Мы можем использовать ядерное оружие, но только в целях самозащиты — когда на нас нападут», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса рассказал, чем закончатся «ядерные баталии» США и России. По его словам, стороны придут к договоренностям по ядерному вооружению, поскольку другого пути просто не существует.

«Мне кажется, сейчас идет определенная игра, которая заключается в том, чтобы заставить Запад придерживаться взятых на себя обязательств. Не только Россия должна идти навстречу, как она делала это неоднократно на закате СССР и в конце 90-х. История уже показала, что верить словам Запада нельзя. Мы помним о том, как было обещано, что НАТО не будет расширяться, но произошло все с точностью до наоборот. Я думаю, что к каким-то договоренностям стороны все же придут. Очевидно, что другого пути нет», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок раскрыл тайну запуска Пентагоном новой межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, «новейшая» разработка США — ни что иное как «секрет Полишинеля».