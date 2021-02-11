 Во МХАТе рассказали об эффективности государственной поддержки культуры в России



В последнее время все чаще встречается критика в отношении театральных постановок. Часть российской публики не разделяет любовь современных режиссеров к своеобразному искусству. Эффективна ли государственная поддержка культуры в России, необходимо ли вводить цензуру и обязано ли государство предоставлять полную свободу творчества, рассказал художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, режиссер, продюсер Эдуард Бояков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Отмечу, что запреты нужно вводить не в театре. Я считаю, что цензура должна иметь отношение к уголовному кодексу. Если на сцене происходит нарушение соответствующих статей, тогда нужно осуществлять репрессии. Если же театральная постановка никак не нарушает закон, то почему бы полуголым людям не бегать по сцене?» — высказался Эдуард Бояков.

От также отметил, что по логике людей, критикующих театральные сцены подобного рода, необходимо запретить культуру Микеланджело и живопись эпохи Возрождения. Однако так можно дойти до бреда, подчеркнул продюсер. По его мнению, государство должно правильно организовывать культурную политику, а не пользоваться запретительными мерами.

«Государство должно открыто и понятно заявлять о своих принципах культурной политики. В этом нет ничего зазорного. Во все времена государство этим занималось. Сейчас почему-то очень многие считают, что художника надо поддерживать только за то, что он таковым является и самовыражается каким-то образом. Это абсурд и глупость», — высказался Эдуард Бояков.

Наряду с этим режиссер отметил, что в России достаточно силен частный сектор искусства, поэтому существует множество проектов, которые поддерживают частные инвесторы. Однако на деятельность таких проектов государство повлиять не может, объяснил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, режиссер Кирилл Серебренников, который последние три года не вылезал из скандалов, связанных с хищениями в особо крупных размерах, предвидел, что Департамент культуры города Москвы вряд ли захочет продлить с ним контракт. Поэтому еще в ноябре прошлого года он продал «Обыкновенную историю» Гончарова «Гоголь-центру» за 1 266 930 рублей.