Администрация Ленобласти закупает ковры почти на 2,5 млн рублей

Санкт-Петербург, 11 февраля. Заявка на поставку ковровых дорожек для нужд администрации Ленинградской области была опубликована на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составила 2 млн 433 тысячи рублей. Предполагается, что поставщик должен будет завезти в администрацию Ленобласти иглопрошивные ковры, стоимость за квадратный метр которых — 4430 рублей. Получается, что администрация должна будет получить 549 квадратных метров коврового покрытия. В профильный комитет администрации Ленинградской области уже поступили коммерческие предложения от компаний.