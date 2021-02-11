Небензя: Киев не скрывает своего нежелания выполнять условия Минских соглашений

Москва, 11 февраля. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя прокомментировал выполнение Украиной минских договоренностей по Донбассу.

По словам чрезвычайного и полномочного посла, власти Украины перестали скрывать упорное нежелание выполнять условия документа по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау сообщила, что обсуждение контактной группы по мирному разрешению ситуации на юго-востоке страны зашло в тупик. Она призвала политических советников государств «нормандского формата» к сотрудничеству.