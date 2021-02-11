Леша нужнее в колонии: Роман Носиков о главной причине отъезда Юлии Навальной в ФРГ

«А Алеша выйдет?» На этот вопрос ответ уже дан: Алеша не выйдет. Алексей Навальный сейчас там, где должен быть, чтобы новая бизнес-схема во главе с Леонидом Волковым заработала.

Алеша не выйдет не только потому, что израсходовал все запасы государственного гуманизма, казавшиеся в отношении его неисчерпаемыми, но и потому что на свободе он никому не нужен. И в первую очередь — бывшим соратниками и кураторам.

Ведь чтобы атаковать режим, нужен повод. А такой повод, как узник, на дороге не валяется. Оппозиции, конечно, лучше подошел бы не узник, а жертва — но не срослось: омские врачи подвели.

Поэтому Юлия Навальная и не участвовала в судебном процессе о клевете ее мужа на ветерана войны Игната Артеменко. Зачем тратить силы на уже отработанный материал?

Главное для соратников Навального сейчас происходит вовсе не на судах против их лидера. Все самое интересное и вкусное — за рубежом. Там — встречи с важными людьми, выступления, договоренности, новые условия, роли и гонорары.

Роль жены узника — эксклюзивная: она должна оплачиваться по высшим расценкам. Но ее еще надо получить. А это означает, что Алексей сам будет справляться со стрессом на судах: Юлии пора лететь в Германию.

Тем временем бизнес иностранного агента ФБК внутри России окончен. Но это не значит, что он окончен вообще. ФБК переезжает за рубеж. Отныне его задача — фабриковать поводы для разрушения экономических связей России на Западе. Для арестов, блокировок, конфискаций.

По задумке наших уважаемых партнеров из Лондона и Вашингтона, эти меры должны создать у британских и американских компаний конкурентное преимущество. Цель — закрепить их положение на европейском рынке услуг, энергоносителей и так далее, в ущерб российским конкурентам.

Раньше ФБК был просто фиктивной конторой, которая занималась имитацией борьбы с российским режимом. Точнее даже, имитацией имитации. В самом деле, если оранжевые технологии — это имитация революций, то ныне пребывающий в местах не столь отдаленных Алексей Анатольевич имитировал не саму революционную деятельность, а ее симулякр. Он являл собой постмодернизм в его пиковой точке — вторичной неподлинности. То есть был даже не клоуном у нетрадиционных людей, а нетрадиционным клоуном у нетрадиционных клоунов.

Теперь же, после «отравления» Алексея, ФБК фактически принудили к подлинности. Их заставили заниматься тем, что этот «фонд» на протяжении многих лет прибыльно для себя имитировал. А это означает принципиально другой уровень рисков и комфорта. Отныне ФБК будет не просто сливать полученные от иностранных спецслужб пакеты компромата. Теперь он будет с помощью этих пакетов провоцировать санкции и кошмарить российский бизнес.

Иными словами, деятельность ФБК отныне будет выражаться в конкретных суммах экономического ущерба для российского бизнеса. И совершенно непонятно, как долго бизнесмены будут это терпеть — и будут ли вообще. Ведь они — не Кремль, чтобы годами не обращать внимания на лающую шавку, а люди, зарабатывающие деньги.

Тут есть один важный позитивный момент. Рано или поздно «расследования» ФБК, которые будут положены в основание все новых санкций против России, станут предметом судебных разбирательств. И чистить эти авгиевы конюшни, копаясь во всем, что там навалила ФБКшная конница, придется европейскому правосудию.

Перед этим правосудием встанет дилемма. Нужно будет либо признать, что все эти расследования — халтура и липа, и в официальном порядке согласиться с чистотой российского бизнеса, а Волкова и Ашуркова счесть жуликами и клеветниками. Либо придется имитировать правосудие — то есть рушить европейскую систему права, лишать суд авторитета, позориться перед своим обществом.

Если же допустить нечто совсем нелепое: что ФБК действительно займется разоблачением коррупции в России, — то это будет означать, что иноагенты начнут… приносить пользу, разоблачая главных интересантов политической нестабильности в нашей стране. Вот только этого не потерпят ни заказчики, ни сами коррупционеры — и безвредным «Новичком» не обойдется.

В общем, Юлия прилетела не на отдых.

А в целом, беспечная жизнь дорогих клоунов закончилась. Теперь их заставят работать всерьез, отрабатывая каждую копейку. Не позволяя им обзавестись достаточным благосостоянием, чтобы вырваться на свободу. Кураторы будут документировать каждый их глоток алкоголя, каждый поход налево, каждый заныканный от налоговой доллар или евро.

Потому что для таких веселых и креативных людей всегда есть наготове поводок и палка. Ну а как еще с предателями?