Уфимское ППО решило за бюджетные деньги отремонтировать Mercedes

Уфа, 11 февраля. Приборостроительное производственное объединение из Уфы решило отремонтировать автомобиль Mercedes. Максимальная стоимость договора составит 1 млн рублей, предполагается, что транспорт должна чинить компания из Москвы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Государственная закупка со стороны АО «УППО» предполагает оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легкового автотранспорта марки «Мерседес» для нужд предприятия. Стоимость одного нормо-часа на проведение ремонта и технического обслуживания составила 5 тысяч рублей. В документации указано, что исполнитель заказа должен иметь действующие сертификаты и разрешения, а также регламент на проведение и организацию работ.