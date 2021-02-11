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Уфимское ППО решило за бюджетные деньги отремонтировать Mercedes

Уфимское ППО решило за бюджетные деньги отремонтировать Mercedes

Уфа, 11 февраля. Приборостроительное производственное объединение из Уфы решило отремонтировать автомобиль Mercedes. Максимальная стоимость договора составит 1 млн рублей, предполагается, что транспорт должна чинить компания из Москвы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Государственная закупка со стороны АО «УППО» предполагает оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легкового автотранспорта марки «Мерседес» для нужд предприятия. Стоимость одного нормо-часа на проведение ремонта и технического обслуживания составила 5 тысяч рублей. В документации указано, что исполнитель заказа должен иметь действующие сертификаты и разрешения, а также регламент на проведение и организацию работ.

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