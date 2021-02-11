В РЖД озвучили прибыль, полученную РФ от остановки транзита в Прибалтику

Москва, 11 февраля. По официальным данным РЖД, в январе 2021 года, российскими портами был значительно увеличен поток продукции отечественных производителей за границу. Подробнее в материале «ПолитПазл».

Общий объем экспорта в российских гаванях минувшего месяца составил 29,8 миллионов тонн. Такой показатель на 11,7% больше прошлогоднего. Лидерами по перевозкам стали морские гавани Северо-Западного региона. Там прирост составил 15, 8%, что соответствует 12,3 млн тонн. Наиболее положительная динамика замечена в Дальневосточном регионе. Там прирост грузооборота перевалил за 9,9 миллионов тонн. (19,1%), южные же порты достигли отметки в 7,6 млн тонн, что всего на 7,8% больше, чем в прошлом году.

Чуть меньше половины общего грузопотока — 49,5%, конечно же составляет каменный уголь. Объем экспорта антрацита составил 14,7 млн тонн, что на 24,4% больше, чем год назад. На нефтепродукты приходится 23,5%, а черные металлы — 7,2%. Так же сообщается и о процентном соотношении отечественных удобрений (5,8%) и зерна (3,8%).

Латвия по прежнему надеется на возвращение российских поставок угля. Совсем недавно, порты Прибалтики просто ломились от российских грузов, Сейчас же отечественные экспортеры перенаправили свой взор на инфраструктуру Ленинградской области. Основными торговыми терминалами теперь стали Усть-Луга и Высоцк. Подобная переориентировка вызвала огромную потерю убытков портов и железной дороги Латвии.

Ранее ФАН писали, что подобное влияние Запада на европейскую солидарность, значительно ослабляет Прибалтику и подрывает доверие к провозглашаемым ЕС ценностям.