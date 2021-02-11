Попытка спровоцировать РФ: глава ФЗНЦ Шугалей назвал причины своего ареста в Ливии

Москва, 11 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), российский социолог Максим Шугалей в интервью Марии Бутиной заявил, что его похищение и незаконное удержание боевиками в Ливии являлось попыткой втянуть Россию в конфликт, сообщает RT.

«Арест был направлен, наверное, на то, чтобы спровоцировать Россию», — предположил ученый в ходе беседы с публицистом и активистом в рамках проекта «Своих не бросаем».

По словам Шугалея, члены бандформирования, контролировавшего частную тюрьму «Митига», в застенках которой он и его переводчик Самер Суэйфан провели более 18 месяцев, пытались добиться от них признания. Похитители рассчитывали, что в ходе многочисленных допросов россияне себя оговорят и скажут, что якобы являются разведчиками.

«Не очень хочу вспоминать об этом. Самеру больше досталось. Они из него выбивали все», —поделился воспоминаниями о жестокости ливийских боевиков президент ФЗНЦ.

Максим отметил, что надсмотрщики даже предлагали перевезти его семью и его самого в третью страну в обмен на сотрудничество.

«Я никогда не был чиновником, поэтому не обладаю государственными секретами. И я не буду по телевидению или где-то еще выступать против России», — отвечал ученый на уговоры похитителей.

На вопрос Бутиной о том, помогли ли ему вышедшие фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2», когда он еще находился в заложниках у террористов, ученый ответил утвердительно. По его словам, члены группировки RADA сразу изменили к нему отношение, стали опасаться.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года, когда проводили социологическое исследование. Еще до прибытия в североафриканское государство сотрудники ФЗНЦ уведомили Правительство национального согласия (ПНС) о целях своей работы. Спустя более чем полтора года незаконного удержания россиян отпустили. Они вернулись на Родину 11 декабря 2020 г. при посредничестве властей РФ.