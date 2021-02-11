Отец Евгении Васильевой судится с ФАС России из-за оптического волокна



Федеральная антимонопольная служба России стала ответчиком по коллективному обращению в суд сразу группы компаний — Corning Inc, ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОКС 01», ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО «Инкаб». ФАС обвинил российские компании в сговоре в пользу американцев и против российской, производящей оптическое волокно. Компании с этим не согласны и обратились в арбитражный суд. Среди нарушителей закона о конкуренции оказалась и «ОКС 01», принадлежащая Николаю Васильеву — отцу бывшей чиновницы, а ныне художнице Евгении Васильевой.

«В ФАС России поступило заявление АО «Оптиковолоконные системы» (далее — Заявитель) о возможном нарушении компанией Corning Inc. в лице российского представительства ООО «Корнинг СНГ» антимонопольного законодательства», — говорится в решении ФАС. — «По информации Заявителя, в ходе переговоров Заявителя с потребителями оптического волокна — заводами, производящими волоконно-оптические кабели связи, Заявитель получил косвенную информацию о возможном наличии в договорах между Corning и кабельными заводами условий, нарушающих Закон о защите конкуренции. По полученной информации, в договорах содержится обязанность покупателя приобретать не менее чем 70-80% оптического волокна от годового потребления завода только у компании Corning».

Решение ФАС было вынесено в сентябре 2020 года. Компании были признаны виновными в нарушении законодательства — а именно закона о конкуренции. А их действия «выразившиеся в заключении и участии в соглашении, которое привело либо может привести к созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступа на рынок производства и реализации одномодового оптического волокна путем заключения долгосрочных соглашений, содержащих обязательства заводов о приобретении гарантированного объема от потребности заводов в оптическом волокне, а также преимущественной поставке оптического волокна производства Corning, нарушением пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции».

Фактически же им запретили заключать договоры только с американцами, с чем владельцы предприятий не согласились и обратились в арбитражный суд с требованием отменить решение и разрешить им закупать оптическое волокно у производителя из США.

Напомним, Евгения Васильева была признана виновной в мошенничестве при продаже госактивов и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Была освобождена по УДО через три месяца. Находясь под домашним арестом начала писать картины. В 2020 Российская академия художеств признала ее творчество и ей присудили звание почетного члена РАХ.